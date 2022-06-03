شمس الأسطورة تعلن انفصالها مجددا عن زوجها تركي القرني

أعلنت الفنانة السعودية المعروفة باسم ”شمس الأسطورة“، عن طلاقها من زوجها تركي القرني.

وتعد هذه المرة الثانية التي تنفصل فيها شمس الأسطورة عن تركي القرني، حيث تطلقت منه من قبل، ولكنها عادت له.

ونشرت ”شمس الأسطورة“ صورة تجمع بينها وبين طليقها عبر حسابها الشخصي على موقع التوال الاجتماعي ”سناب شات“ وكتبت عليها: ”رسميا أعلن انفصالي عن تركي والله يعوضني“.

وكانت الفنانة السعودية، أعلنت مطلع كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، عودتها لطليقها تركي القرني، بعد ظهورها سابقا في عدة مقاطع فيديو تطلب منه العودة إليها، وتبدي ندمها على انفصالهما.

وقالت حينها إن تركي القرني ”كان زوجها الأخير، وحياتهما معا كانت جميلة جدا، إلا أن هناك أشياء كثيرة دخلت في حياتهما ودفعتها للانهيار“، متابعة أن ”علاقتهما ستعود مجددا“.

كما ظهرت شمس الأسطورة في مقاطع فيديو سابقة وثقت فيها زيارتها لوالدة طليقها القرني، في محاولة لإعادة علاقتهما الزوجية.

واتهمت شمس الأسطورة، صديقة لها، بأنها السبب في طلاقها، إذ أكدت في مقطع فيديو بثته في ”سناب شات“، أن الصديقة ”فتحت باب نار، وكانت تقذف كلاما مسيئا بينها وبين زوجها، ما أدى إلى خلافات مستمرة بينهما، انتهت بالانفصال“.

وأكدت أن طليقها ”هو رجل بمعنى الكلمة“، معترفة أنها ”كانت تسيء له بالكلام بين الناس، في الوقت الذي كان لا يقول عنها إلا كلاما حسنا“.

وقالت إن ”طليقها تركي لم ينقطع عنها، ولم يخرج من حياتها تماما، إذ ما زال يدير مشاريع بينهما، ويقوم بحل جميع مشاكل العمل، وتعتمد عليه كثيرا فيه، كما أنه يمتاز بعلاقة حسنة مع أبنائهما“.

وأعلنت بعد ذلك بأيام عن عودتها لتركي القرني، حيث وثقت حفل زفافها، بعد قرارها العودة إليه، إذ نشرت مقطع فيديو لحفل أقيم على متن يخت، وبدا أنه خاص بها وبتركي.

وظهرت شمس في الحفل بثوب أحمر، حافظت فيه على مظهر العباءة الخليجية، بينما ظهر زوجها تركي ببدلة رسمية.