آمبر هيرد تعتزم استئناف الحكم بإدانتها بتشويه سمعة طليقها جوني ديب

قال محامي آمبر هيرد، بطلة فيلم أكوامان، اليوم الخميس، إنها ستستأنف قرار هيئة المحلفين الذي يدينها بالتشهير بزوجها السابق جوني ديب عندما زعمت أنها ضحية عنف جنسي.

وكانت هيئة محلفين مؤلفة من سبعة أشخاص في ولاية فرجينيا قد قضت، أمس الأربعاء، بأن هيرد شوهت سمعة نجم فيلم ”قراصنة الكاريبي“ ومنحته تعويضا قدره 10.35 مليون دولار. وقررت هيئة المحلفين أيضا أن هيرد تعرضت للتشهير، ومنحتها مليوني دولار.

وقالت إيلين تشارلسون بريديهوفت، وهي واحدة من محامي هيرد، في برنامج ”توداي“ على شبكة إن.بي.سي، إن فريق ديب كان ”قادرا على دحض قدر هائل من الأدلة“ التي سُمح بها في قضية تشهير في بريطانيا والتي خسرها ديب.

ورفع ديب دعوى قضائية ضد صحيفة ذا صن البريطانية التي وصفته بأنه ”يسيء معاملة الزوجة“. ورأى قاضي المحكمة العليا في لندن أن ديب أساء إلى هيرد ما لا يقل عن اثنتي عشرة مرة، لكن لم يُسمح لمحامي هيرد بإبلاغ هيئة المحلفين بذلك في قضية فرجينيا، على حد قول بريدهوفت.

وأضافت بريدهوفت: ”إذن ما الذي تعلمه فريق ديب من هذا؟ شيطنة آمبر ودحض الأدلة“.

وقالت بريدهوفت: ”تم تصويرها كشيطانة هنا. سُمح في هذه المحكمة بعدد من الأمور التي كان ينبغي عدم السماح بها، وتسببت في إرباك هيئة المحلفين“.

وقال ديب أثناء المحاكمة إنه لم يضرب هيرد أو يعتدي عليها جنسيا، وجادل بأنها هي التي كانت قد تحولت إلى العنف أثناء علاقتهما. وقالت هيرد إنها صفعت ديب لكن للدفاع عن نفسها أو عن أختها فقط.

وتابع ديب جلسة النطق بالحكم أثناء وجوده في بريطانيا، بينما حضرت هيرد الجلسة بصحبة اثنين من محاميها وبدا عليها الإحباط أثناء قراءة الحكم.

وجرى تداول شهادة ديب وهيرد في بث حي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما جذب جمهورا كبيرا لمشاهدة تفاصيل العلاقة المضطربة للزوجين.

وقال ديب لهيئة المحلفين إنه خسر كل شيء بسبب اتهامات هيرد له، إذ توقف تصوير فيلم جديد من سلسلة ”قراصنة الكاريبي“، فيما تم استبدال ديب بممثل آخر في فيلم ”فانتاستيك بيستس“ (الوحوش الغريبة) المرتبط بسلسلة أفلام هاري بوتر.

وذكر ديب في بيان: ”هيئة المحلفين أعادت لي حياتي، أنا ممتن للغاية“.