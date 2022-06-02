"محامي آمبر هيرد على قده".. روان بن حسين تعلق على قضية جوني ديب وطليقته

علقت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، على الحكم الصادر من هيئة محلفين أمريكية بإدانة كل من الممثل جوني ديب، وطليقته آمبر هيرد، بتهمة التشهير بالآخر، معتبرة أن الطرفين ليس بينهم جان أم مجني عليه.

وألزمت هيئة المحلفين، الأربعاء، الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بدفع 10 ملايين دولار كتعويضات لطليقها جوني ديب، و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية، بتهمة التشهير به، كما ألزمت ديب بدفع مليوني دولار كتعويضات عطل وضرر.

وظهرت روان بن حسين في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، اليوم الخميس، تداولته الصفحات والحسابات المهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أن السبب في حصول جوني ديب في قيمة تعويض كبيرة هو المحامي وهيئة الدفاع ”القوية“ التي تولت القضية، بعكس محامي آمبر هيرد التي وصفته بأنه “على قده”.

وقالت المشهورة الكويتية، إن “محامي آمبر هيرد ليس بكفاءة خصمه محامي جوني ديب، وهذا طبيعياً، نظراً للمقدرة والاستطاعة المالية الكبيرة والذي يتميز بها ديب فضلا عن مكانته في المجتمع والتي تختلف بالطبع عن طليقته”، معتبرة أن هذا أمر طبيعي.

وأضافت: “ آمبر هيرد جابت محامي على قدها عشان كدا كانت هذه نتيجة القضية، وكمان الشهود أنا أشوف أن أي حد هيشهد في القضية دي هيكون منحاز مع جوني ديب”.

يشار إلى أن بن حسين عاشت ظروفاً مشابهة عقب إعلان انفصالها في تموز/يوليو 2020، عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، بعدما كشفت أسبابا صادمة وراء الانفصال، وهاجمت المقريف بشراسة، وزعمت أنه “نقل إليها مرضا خلال فترة زواجهما بسبب خيانته لها”.

وحينها أكدت أنها لم تكن تملك الشجاعة للحديث، إلا أنها قررت حسم الأمر؛ بسبب الضغوط النفسية التي تعيشها.

وأشارت الفاشينيستا الكويتية آنذاك إلى أن ”زوجها خانها مع فتيات أخريات، ونقل لها مرضا جنسيا بسبب علاقاته العشوائية“، مضيفة: ”أنها باعت مجوهراتها لتأمين مصروف ابنتها“.

وقالت: ”تزوجته وحملت بطفلتي، وكنت أطارده من دولة إلى دولة لأنني أعتقد أن هذا سلوك طبيعي في علاقة حب طبيعية، إلى أن اكتشفت أنني في علاقة حب سامة“.

من جانبه، رد حينها طليقها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، بالقول: ”أوعوا تسمعوا من طرف واحد، لعل المتظاهر بالملائكة يكون هو الشيطان الرجيم“.