بعد إعلان رغبته في الزواج من 4 سيدات.. يعقوب بوشهري: "أحب آمبر هيرد"

كشف نجم مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري، عن حبه للفنانة الأمريكية آمبر هيرد، وذلك ردا على سؤال إحدى متابعاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تأخر زواجه.

وكتب يعقوب بوشهري منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع ”إنستغرام“ يشجع خلاله الشباب على الزواج المبكر، قائلا: ”تبارك الله اليوم اشوف بسنابي الخاص ربعي أكثرهم يحتفلون بتخرج أبنائهم من الثانوية الله يباركلهم فيهم ويطرح البركة فيهم“.

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وأضاف: ”فعلا الزواج المبكر نعمة وما راح تعرف قيمته إلا إذا كبرت، أنصح الشباب بالزواج ترا الدنيا تاخذك بالوناسة وكل شي سهل بس عقب راح تتحسف نصيحة“.

وعلقت إحدى متابعات بوشهري متسائلة: ألف واحدة تتمنالك، شاللي يمنعك ما تتزوج؟، ليرد بوشهري قائلا: ”أحب آمبر“، في إشارة إلى آمبر هيرد طليقة جوني ديب.

وكان ”بوشهري“ قد كشف مؤخرا، عن رغبته في التعدد والزواج من 4 سيدات، معتبرًا أنها ”أمنية حياته“.

وظهر بوشهري في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، من داخل السيارة، وكشف عن أمنيته تلك.

وأشار إلى أنه مقتدر ماديا ويستطيع التعدد، ليتم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر الصفحات والحسابات المهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال يعقوب بوشهري في مقطع الفيديو القصير مازحا: ”الزواج من 4 حريم، راح يدلعونك، تحس إنك ملكت العالم، هذه أمنية حياتي الزواج من 4، وأنا مقتدر وأستطيع أن أعدل بينهن ويوم القيامة راح أخليهن يتفاهمون كلهن مع بعضهن“.

يأتي هذا الفيديو بعد مرور أسبوعين على إخلاء سبيل المشهور الكويتي، وتحديدا بعدما أفرج عنه يوم 16 مايو/أيار الماضي، بعد أيام من التحقيق معه بقضية الخمور التي تم ضبطها على متن يخته.

وقررت النيابة العامة الكويتية إخلاء سبيله بكفالة مالية بقيمة 5 آلاف دينار (16 ألف دولار)، عقب اعتراف المتهم الفلبيني (قائد اليخت) الموقوف على ذمة القضية، بعدم صلة يعقوب بالخمور المضبوطة، وفق ما أكده المحامي الكويتي حسين العبدالله.

وكانت النيابة قد أمرت يوم 10 مايو/أيار، بحبس بوشهري والمتهم الفلبيني ومواطن آخر تم ضبطه على اليخت، لاستمرار التحقيق معهم في القضية قبل أن تخلي سبيل المشهور الكويتي.

يشار إلى أن يعقوب بوشهري كان متزوجا من خبيرة التجميل السعودية فاطمة الأنصاري، وانفصلا عقب أشهر قليلة من الزواج، حيث احتفل الثنائي بعقد قرانهما في 15 يوليو/تموز 2021، وأعلنت الأنصاري انفصالهما في 13 نوفمبر من نفس العام.