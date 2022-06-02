الفنانة المصرية هلا رشدي تخضع لجراحة بالظهر

كشفت الفنانة المصرية هلا رشدي عن خضوعها لعملية جراحية في الظهر، اليوم الخميس، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت هلا رشدي في منشور عبر حسابها الشخصي على ”فيسبوك“: ”بصوا هو أنا ما بحبش الكلام ده، بس بناءً على إلحاح المرافقين قالوا لي أطلب منكم الدعاء، عشان داخله أعمل عملية في ظهري دلوقتي إن شاء الله“.

وعن تفاصيل العملية قالت هلا: ”لما اطلع بالسلامة بإذن الشافي المعافى أحكي لكم الحكاية من الأول.. لا إله إلا الله“.

يذكر أن هلا رشدي، طالبت مؤخرا بسن قانون يمنع الإيحاءات الجنسية والتلاعب في الألفاظ في السينما المصرية، وذلك بعد عرض فيلم ”واحد تاني“ لمواطنها الفنان أحمد حلمي الذي واجه اتهامات بالترويج للشذوذ والمثلية، مشيرة إلى أن ”الحياء كاد أن يختفي“، على حد تعبيرها.

وكتبت هلا رشدي آنذاك منشورا عبر حسابها الشخصي على ”فيسبوك“، قالت فيه: ”يا رب يطلع قانون يمنع الإيحاءات الجنسية، والتلاعب في الألفاظ في أفلامنا الحلوة، ونبطل نسخسخ عليها في السينمات، وصوتنا يجيب آخر القاعة، فنشجّع صُناع العمل يزودوا الجرعات“.

وأضافت الفنانة المصرية: ”نتيجة التساهل ده بنشوفه في الحياء اللي بيختفي، وواحدة واحدة سقف الخروج عن النص بيزيد في حياتنا العامة.. الفن رسالة“.

وهلا رشدي هي مطربة خاضت مؤخرا مجال التمثيل من خلال مسلسل ”مكتوب عليا“ الذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي 2022، والذي قام ببطولته مواطنها الفنان الكوميدي أكرم حسني.

وأعربت هلا رشدي في تصريحات صحفية، عن سعادتها بأول تجربة تخوضها في مجال التمثيل من خلال مسلسل ”مكتوب عليا“، لافتة إلى أن مشاركتها جاءت بالصدفة، حينما شاهدها الفنان أكرم حسني في إحدى المناسبات.

وأضافت أنه على الفور عرض عليها أن تحضر ”كاستنج“ العمل وبالفعل اقتنع بها المخرج خالد الحلفاوي، والذي بدوره أعد لها دور ”جيجي“ شقيقة أكرم حسني في المسلسل.

وأضافت رشدي، أن الميزة في العمل هو أنه كوميدي، وهي تعشق الكوميديا والضحك والمرح، مؤكدة أنها عندما ينتهي التصوير تشعر بالحزن، لافتة إلى أن وجود الفنان محمد طعيمة بجانبها في أغلب المشاهد أضاف لها الكثير من الخبرات، فهو كوميديان موهوب وساعدها كثيرا في العمل.

ومسلسل ”مكتوب عليا“، من بطولة النجم أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، هلا رشدي، آيتن عامر، هنادي مهنا، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.