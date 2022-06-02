شقيقة الفاشينيستا اللبنانية "الدكتورة يومي" تعلق على قرار تغريمها بالسعودية

نفت شقيقة الفاشينيستا اللبنانية يمنى خوري، الشهيرة بالدكتورة يومي، ما أشيع عن منعها من دخول المملكة العربية السعودية بعد صدور قرار بتغريمها مبلغ 400 ألف ريال (108 آلاف دولار)، وذلك لمخالفتها أنظمة الإعلان فيها، أثناء تواجدها هناك.

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وأقرت شقيقة يومي في مقطع بثته عبر حسابها في ”سناب شات“ بخطأ شقيقتها، مؤكدة أن ”يومي لم تكن على علم بقوانين السعودية“، مضيفة أن ”القانون ينطبق على الجميع“.

واستنكرت الهجوم الحاد على شقيقتها من قبل متابعين، لافتة إلى أن ”كل المسألة متوقفة على دفع غرامة فقط“، وذلك بعد أن روجت الدكتورة يومي لإعلان زيت تبين أنه ممنوع، على حد قولها.

وقالت إن ”غرامة 400 ألف مبلغ بسيط بالنسبة لشقيقتها وهو بقيمة 3 إعلانات فقط من إعلاناتها“، مشددة على أن شقيقتها لا تزال في السعودية ولم يتم منعها من دخول المملكة، معلقة في المقطع الذي بثته: ”هاي أختي عالبحر بالسعودية ليش منعوها“.

وتوقفت الدكتورة يومي عن نشر يومياتها عبر حسابها في ”سناب شات“، وذلك أثناء تواجدها في محافظة جدة السعودية على ما يبدو، مكتفية بنشر تعليقات متابعيها التي تدعمها دون أن تعلق على القرار الذي صدر ضدها.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية قد أصدرت قرارا بتغريم ”الدكتورة يومي“، وحظرت التعامل معها والإعلان لديها لمخالفتها عددا من الأنظمة.

وقالت الهيئة في القرار المنشور عبر حسابها الرسمي في ”تويتر“ إن ”الهيئة قررت فرض غرامة بقيمة 400 ألف ريال سعودي (قرابة 107 آلاف دولار)، على زائرة عربية، وتعميما بعدم التعامل معها أو الإعلان لديها، لمخالفتها نظامي المرئي والمسموع والتجارة الإلكترونية“.

واكتفت الهيئة في قرارها بذكر الأحرف الأولى من اسم الزائرة عبر تطبيق ”سناب شات“ الذي وقعت فيه المخالفة وهما (YO)، وأشارت إلى أنها خالفت ”نظام المرئي والمسموع والتجارة الإلكترونية ومكافحة التدخين وممارسة العمل التجاري دون رخصة“.

وأوضحت أن ”العقوبة شملت إضافة إلى الغرامة وحظر التعامل، إحالتها والمنشأة إلى لجنة النظر في مخالفة نظام التجارة الإلكترونية“.

وأشار عبدالله البرقاوي، نائب رئيس تحرير صحيفة ”سبق“ السعودية إلى القرار، وأكد عبر ”تويتر“ أنه ”من ضمن المخالفات التي وقعت فيها مشهورة سناب شات الزائرة في السعودية، نشر تغطيات إعلانية روجت من خلالها لمنتجات التبغ والدخان، والتي تنص الأنظمة واللوائح على الامتناع عن الترويج أو التسويق أو الإعلان عنها وعن منتجاتها بشكل مباشر أو غير مباشر“.