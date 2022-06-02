تيم حسن يواجه انتقادات بعد تهنئته جوني ديب

تعرض الفنان السوري تيم حسن لموجة انتقاد وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجه التهنئة للممثل الأمريكي جوني ديب الذي كسب قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

وقال تيم حسن في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: ”مبروك للرائع جوني ديب، من حسن حظي تعرفت عليه من خلال عدة لقاءات.. مثال حقيقي للطف والتواضع، فوز مستحق وواضح“.

مبروك للرائع جوني ديب، من حسن حظي تعرفت عليه من خلال عدة لقاءات مثال حقيقي للطف والتواضع، فوز مستحق وواضح pic.twitter.com/CD7cbPyJQE — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) June 1, 2022

وقضت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا، يوم الأربعاء، بأحقية الممثل جوني ديب في الحصول على أكثر من عشرة ملايين دولار كتعويض عن الأضرار، ليحقق بذلك نصرا شبه كامل في قضية تشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد استمرت جلساتها ستة أسابيع.

وعلقت ناشطة على تويتر تدعى ”أمل“ على تغريدة تيم حسن: ”دي مش تهنئة.. دي أمنية وحلم عندك بالحق وتبرئة ساحة كل إنسان حاولت زوجته أن تشوهه بالكذب واستعطاف الناس“.

دي مش تهنئة….دي أمنية و حلم عندك بالحق و تبرأة ساحة كل انسان حاولت زوجته ان تشوهه بالكدب واستعطاف الناس — Amal (@AmalMommy) June 1, 2022

وكتب آخر يدعى ”هادي“: ”ترى أخد حكم محكمة مو فاز شامبيونزليغ“.

ترى أخد حكم محكمة مو فاز شامبيونز ليغ — Hady Osaily (@HadyOsaily) June 2, 2022

وقال ”فواز حوا“: ”الأفضل كان أن تنشر الصورة كنوع من الدعم له وهو متهم قبل نطق الحكم إذا كنت مؤمنا به وتعرفه جيدا“.

الافضل كان ان تنشر الصورة كنوع من الدعم له وهو متهم قبل نطق الحكم اذا كنت مؤمناً به وتعرفه جيدا. — Fawaz Hawa (@FawazHawa) June 2, 2022

وسخر ”رمضان“ من تغريدة تيم معلقا عليها: ”وأنت كنت عارف تفاصيل حياتهم وكنت عايش معاهم وجبت الثقة دي منين“.

وانت كانت عارف تفصيل حياتهم وكانت عايش معاهم وجبت الثقه ده منين 🤔 — Ramdan Ali Besar (@BesarRamdan) June 1, 2022

وطالب ديب هيرد بتعويض قدره 50 مليون دولار، قائلا إنها أساءت لسمعته عندما وصفت نفسها ”بالشخصية العامة التي تمثل (مأساة) العنف المنزلي“ في مقال رأي في إحدى الصحف.

وفي المقابل، طالبت هيرد بتعويض قدره 100 مليون دولار، قائلة إن ديب أساء لها عندما وصف محاميه اتهاماتها بأنها ”كيدية“.

ونفى ديب ضرب هيرد أو أي امرأة، وقال إن هيرد هي من استعملت معه العنف في علاقتهما.

ومنحت هيئة المحلفين ديب تعويضا قدره 15 مليون دولار من هيرد، خفضته القاضية إلى 10.35 مليون دولار التزاما بالحد الأقصى الذي تحدده الولاية للتعويض عن الضرر، بينما منحتها تعويضا بواقع مليوني دولار.