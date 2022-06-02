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تيم حسن يواجه انتقادات بعد تهنئته جوني ديب
تاريخ النشر: 02 يونيو 2022 8:32 GMT
تاريخ التحديث: 02 يونيو 2022 9:30 GMT

تيم حسن يواجه انتقادات بعد تهنئته جوني ديب

تعرض الفنان السوري تيم حسن لموجة انتقاد وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجه التهنئة للممثل الأمريكي جوني ديب الذي كسب قضية التشهير ضد زوجته السابقة

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المصدر: إرم نيوز

تعرض الفنان السوري تيم حسن لموجة انتقاد وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجه التهنئة للممثل الأمريكي جوني ديب الذي كسب قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

وقال تيم حسن في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: ”مبروك للرائع جوني ديب، من حسن حظي تعرفت عليه من خلال عدة لقاءات.. مثال حقيقي للطف والتواضع، فوز مستحق وواضح“.

وقضت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا، يوم الأربعاء، بأحقية الممثل جوني ديب في الحصول على أكثر من عشرة ملايين دولار كتعويض عن الأضرار، ليحقق بذلك نصرا شبه كامل في قضية تشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد استمرت جلساتها ستة أسابيع.

وعلقت ناشطة على تويتر تدعى ”أمل“ على تغريدة تيم حسن: ”دي مش تهنئة.. دي أمنية وحلم عندك بالحق وتبرئة ساحة كل إنسان حاولت زوجته أن تشوهه بالكذب واستعطاف الناس“.

وكتب آخر يدعى ”هادي“: ”ترى أخد حكم محكمة مو فاز شامبيونزليغ“.

وقال ”فواز حوا“: ”الأفضل كان أن تنشر الصورة كنوع من الدعم له وهو متهم قبل نطق الحكم إذا كنت مؤمنا به وتعرفه جيدا“.

وسخر ”رمضان“ من تغريدة تيم معلقا عليها: ”وأنت كنت عارف تفاصيل حياتهم وكنت عايش معاهم وجبت الثقة دي منين“.

وطالب ديب هيرد بتعويض قدره 50 مليون دولار، قائلا إنها أساءت لسمعته عندما وصفت نفسها ”بالشخصية العامة التي تمثل (مأساة) العنف المنزلي“ في مقال رأي في إحدى الصحف.

وفي المقابل، طالبت هيرد بتعويض قدره 100 مليون دولار، قائلة إن ديب أساء لها عندما وصف محاميه اتهاماتها بأنها ”كيدية“.

ونفى ديب ضرب هيرد أو أي امرأة، وقال إن هيرد هي من استعملت معه العنف في علاقتهما.

ومنحت هيئة المحلفين ديب تعويضا قدره 15 مليون دولار من هيرد، خفضته القاضية إلى 10.35 مليون دولار التزاما بالحد الأقصى الذي تحدده الولاية للتعويض عن الضرر، بينما منحتها تعويضا بواقع مليوني دولار.

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