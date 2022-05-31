عمرو دياب يصدر بيانًا يحذر فيه من استخدام اسمه تجاريًا

أصدر أشرف عبد العزيز المستشار القانوني للفنان المصري عمرو دياب بيانا مساء الثلاثاء، حذر خلاله من استغلال اسم الهضبة وشركة ناي فور ميديا تجاريا.

وجاء نص البيان الذي أرسله أشرف عبد العزيز للصحفيين: ”يعلن ويحذر مكتب الأستاذ/ أشرف عبد العزيز محامي الفنان الميجا ستار/ عمرو دياب وشركة ناي فور ميديا ش.ذ.م.م من استخدام علامات تجارية مملوكة للفنان أو إسمه في أعمال تجارية لا تخصه وأن ثمة أشخاصاً يدعو زيفا أنها صادرة عن الفنان أو الاشتراك فيها“.

وأضاف البيان: ”لذا نوصي بشدة أن يتوخى الأشخاص الحذر الشديد فيما يتعلق بهذه الأعمال والإعلانات عن فتح كافيهات بالإسكندرية ودمنهور والقاهرة ونود التحذير من هذه الأنشطة الاحتيالية باستخدام اسم الفنان وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عمليات الاحتيال والنصب التي تستخدم العلامات التجارية المملوكة للفنان/ عمرو دياب وشركة ناي المحماة بقوانين الملكية الفكرية“.

وأعلن عمرو دياب مؤخرا عن إطلاق سلسلة فنادق باسم ”لوكاندا“ بمشاركة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، حيث تمتد سلسلة الفنادق بين مصر والإمارات.

وكان عمرو دياب ورجل الأعمال محمد العبار قد أعلنا من قبل عن تعاون استثماري مشترك بين مصر والإمارات

وتعد سلسلة فنادق ”لوكاندا“ هي الأولى من نوعها من حيث الرقي والفخامة، كما يعد المشروع السياحي والاستثماري الأكبر في مجاله، وتحمل الفنادق العلامة التجارية للفنان عمرو دياب.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان عمرو دياب عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ صورة ترويجية لسلسلة الفنادق، وعلقت عليها قائلة: ”لأول مرة عمرو دياب يطلق فندقه الجديد المميز ”لوكاندا“ بمستوى عال من أسلوب الحياة الفاخر“.

وكان الفنان عمرو دياب قد أثار مؤخرا تساؤل الجمهور بعدما قام بحذف جميع أغنياته التي أنتجتها شركة ”ناي“ من على قناته الرسمية على يوتيوب.

ليكشف الفنان المصري بعدها سبب الحذف، معلنا عن تحويل جميع أعماله المقبلة بالإضافة للتي حذفها من على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب“ إلى منصة ”أنغامي“، قائلا ”أنغامي المنصة الحصرية الجديدة لجميع أعمالي“.

وكشف عمرو دياب في بيان نشره عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن توقيعه شراكة حصرية مع منصة ”أنغامي“.

وأشار إلى أن مجموعة أغانيه ستكون متاحة بشكل مجاني لأكثر من 75 مليون مستخدم عبر تلك المنصة.

وعن سبب اختيار منصة ”أنغامي“ لفت ”الهضبة“، إلى أنه اختار تلك المنصة باعتبارها ”عالمية تسهم بكل فخر في تقديم الثقافة العربية على المسرح الدولي، ولأنني أشاركها الرؤية نفسها في تطوير المواهب المحلية ومساعدتهم على إيصال أصواتهم حول العالم، ولا يقف التعاون عند هذا الحد فقط“.