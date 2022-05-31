السعودية.. هيئة المرئي والمسموع تغرّم الفاشينيستا اللبنانية "الدكتورة يومي"

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، قرارا بتغريم الفاشينيستا اللبنانية، يمنى خوري الشهيرة بـ ”الدكتورة يومي“، المتواجدة حاليا في المملكة، وحظرت التعامل معها والإعلان لديها لمخالفتها عدد من الأنظمة.

وقالت الهيئة في القرار المنشور عبر حسابها الرسمي في ”تويتر“ إن ”الهيئة قررت فرض غرامة بقيمة 400 ألف ريال سعودي (قرابة 107 آلاف دولار)، على زائرة عربية، وتعميما بعدم التعامل معها أو الإعلان لديها، لمخالفتها نظامي المرئي والمسموع والتجارة الإلكترونية“.

واكتفت الهيئة في قرارها بذكر الأحرف الأولى من اسم الزائرة عبر تطبيق ”سناب شات“ الذي وقعت فيه المخالفة وهما (YO)، وأشارت إلى أنها خالفت ”نظام المرئي والمسموع والتجارة الإلكترونية ومكافحة التدخين وممارسة العمل التجاري بدون رخصة“.

ضمن الرصد المشترك مع وزارة التجارة والجهات المختصة، الهيئة تصدر غرامة بـ400 ألف ريال على زائرة عربية وتعميمًا بعدم التعامل معها أو الإعلان لديها.

لمخالفتها نظامي #المرئي_والمسموع والتجارة الإلكترونية. pic.twitter.com/ACCdap90ju — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) May 31, 2022

وأوضحت أن ”العقوبة شملت إضافة إلى الغرامة وحظر التعامل، إحالتها والمنشأة إلى لجنة النظر في مخالفة نظام التجارة الإلكترونية“.

وأشار عبدالله البرقاوي، نائب رئيس تحرير صحيفة ”سبق“ السعودية إلى القرار، وأكد عبر ”تويتر“ أنه ”من ضمن المخالفات التي وقعت فيها مشهورة سناب شات الزائرة في السعودية، نشر تغطيات إعلانية روجت من خلالها لمنتجات التبغ والدخان، والتي تنص الأنظمة واللوائح على الامتناع عن الترويج أو التسويق أو الإعلان عنها وعن منتجاتها بشكل مباشر أو غير مباشر“.

🚨المشهورة خالفت عدد من الانظمة، منها ثلاثة انظمة ذكرتها في تغريدة توعوية مساء أمس. 📌من ضمن مخالفاتها:

نشرت تغطيات إعلانية روجت من خلالها لمنتجات التبغ والدخان، والتي تنص الأنظمة واللوائح على الامتناع عن الترويج أو التسويق أو الإعلان عنها وعن منتجاتها بشكل مباشر أو غير مباشر https://t.co/yJYq4JMfJl — عبدالله البرقاوي (@albargawy) May 31, 2022

وأفاد كثير من نشطاء التواصل الاجتماعي بأن ”الزائرة المقصودة هي الدكتورة يومي“، لا سيما أنه تم ذكر الأحرف الأولى من اسمها، وبأنها تتواجد حاليا في السعودية.

بعد كل اللي سوته بتلقى كثير من متابعيها يقولون لها: جعل .يومي. قبل يومك. ولمن سأل من هي.. سنعرف في الأيام القادمة، لا تستعجلوا. — إياد الحمود (@Eyaaaad) May 31, 2022

وسبق أن تعرضت ”الدكتورة يومي“ لانتقادات وسخرية من متابعيها عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تعرضت يومي لانتقاد إحدى المتابعات لشكل ”أنفها“؛ الأمر الذي جعل الفاشينيستا اللبنانية تنفعل.

وكانت المتابعة أرسلت للدكتورة يومي تعليقا جاء فيه أن ”أنفها كبير جدا وبحاجة لعملية تجميل“.

ونشرت الفاشينيستا اللبنانية تعليق المتابعة على حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، معلقة أنه لا يحق لها التدخل في شؤون الآخرين، وعليها الاهتمام بشؤونها، خاصة أنها لا تتدخل بشؤون أحد.

واستنكرت تعليق المتابعة، لافتة إلى أن المشاهير يتعرضون للإساءة دوما، فإذا أجروا عمليات تجميل، تعرضوا للهجوم والانتقاد، وإذا لم يفعلوا ذلك، تعرضوا كذلك للانتقاد، مشددة على أنها لم تجر أي عمليات تجميل قط.

وسبق أن تعرضت الدكتورة يومي في مطلع كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، لسخرية بعد كشفها عن حادثة سقوطها عن ظهر الخيل، أثناء تدربها عليها.

وظهرت المشهورة اللبنانية، آنذاك، في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“ وهي تروي ما حدث أثناء سقوطها من أعلى الحصان وهي في حالة انهيار من البكاء.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نشرت الفاشينيستا اللبنانية صورا لها تستعرض فيها نفسها أمام هدية، وهي عبارة عن سيارة مرسيدس ”جي كلاس“، واكتفت في تعليق على تلقيها الهدية عبر حسابها في تطبيق ”إنستغرام“ بالقول: ”لم أكن مستعدة لمثل هذه الهدية“.