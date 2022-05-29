بظهور جديد مثير للجدل.. كدمات وتشوهات في جه ريان جيلر

نشر مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، يظهر خلالها بكدمات وتشوهات بوجهه، وأنابيب المحاليل معلقة بيده، دون الكشف عن سبب هذه الإصابة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، وسط تشكيك واتهامات بأنها مفبركة لإثارة الجدل سعيا لـ“الترند“.

وكتب أحد الحسابات على انستغرام تعليقا على الصورة: ”هذا يدور شفقة ورحمة من الناس، يا أكثر ما يطلع مصايب على نفسه، المشكلة الناس ما تصدقه“.

وكتب آخر متسائلا: ”فيلم هندي هالبزر منى يوقف أفلام؟“.

وفي فبراير الماضي أشيع عن وفاة ريان جيلر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب نعي نشر عبر حسابه على سناب شات، ليخرج ”جيلر“ ويدحض هذه الشائعات.

وخرج ريان جيلر لأول مرة في مقطع فيديو للحديث عن وضعه الصحي، وسبب النعي الذي نشره، قائلًا ”إنه دخل المستشفى، يوم 13 فبراير/ شباط، بسبب معاناته المزمنة مع مرض القولون العصبي، حيث أُصيب بوعكة صحية بسبب موضوع أزعجه“.

وأضاف جيلر في حديث مع برنامج ”ET بالعربي“ أن دخوله المستشفى تزامن مع وفاة صديق مقرب له ما دفعه لنشر النعي ثم إغلاق هاتفه إثر الشائعات التي لاحقته والتي لم يكن يقوى على الرد عليها بسبب وضعه الصحي.

وأوضح جيلر في المقطع الذي أعاد نشره عبر حسابه على ”إنستغرام“، أنه أجَّل الردَّ على الشائعات، ونفي أخبار وفاته، حتى يصبح قادرًا على الرد، لافتًا إلى أن الحدث كان مروعًا له ولمن حوله، حيث إنه عايش الموت فعلًا خلال الأيام القليلة الماضية، وتمكن من اكتشاف مشاعر من هم حوله.

وأشار جيلر إلى أن معاناته مع القولون العصبي والهضمي المزمنة تجعله يتردد على المستشفى بين فترة وأخرى، وهو ما يجعله عرضة للشائعات، وفق قوله.

وأكد أنه ”شخصية لا تحتاج لإثارة الجدل“، وأنه لو كان يقصد بما حدث معه إثارة الجدل فهو ”مريض نفسي“، وسيتكفل بعلاج نفسه، إلا أنه واثق من سلامته ”نفسيًا وعقليًا“.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباءً عن وفاة ريان جيلر، وسط منشورات نعي عبر حساباته.

وعبّر متابعون عن صدمتهم من الخبر، فيما شكك آخرون فيه، مُرجعين ذلك إلى عادة نشر جيلر أخبارًا عديدة غير صحيحة عن حياته الشخصية، بهدف إثارة الجدل.