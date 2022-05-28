أحمد بحور.. المطرب الذي رفض "فبراير" ونال حقد داعش

استفاقت مدينة صبراته الليبية صباح السبت على وقع خبر، ما كان ليمر عابراً، وجريمة أعادت التذكير بإرث تنظيم داعش الارهابي، الذي استوطن هذه المدينة الراسخة في الحضارة، كأنه سرطان، ويوشك الآن أن يرجع إليها مستفيداً من حالة الانفلات الأمني والفراغ الإداري و السياسي \.

على بعد مسافة قصيرة من أعمدة المسرح الأثري في المدينة القديمة المفتوحة على البحر والأنسام والتاريخ، الذي بدأ فينيقياً ولا ينتهي رومانيا، ولطالما تعرض لاعتداء من هم خارج التاريخ، دوت رصاصات غادرة أودت بحياة ابن صبراته الفنان الشاب أحمد بحور.

كل معالم جريمة الاغتيال السياسي تهيمن على الجريمة التي تمت بدم بارد، فحين كان بحور يهم بركوب سيارته، تقدم منه مسلحون مجهولون أفرغ أحدهم رصاصة في رأسه، فأرداه قتيلاً في الحال، وغادروا مسرح الجريمة على عجل.

عرف بحور كمطرب سياسي بامتياز، فقد وقف إبان ثورة 17 فبراير ضدها، وغنى للوطن وضد ما جرته المليشيات التي نتجت عنها من ويلات على الليبيين، وضد التدخل الأجنبي، ومنها أغنيه:“اهرب يا بوشنة.. والله ما نبيعه وطنا“، وسجن على إثرها في ظروف قاسية.

بعد الإفراج عنه هُجّر قصرياً إلى تونس ومن ثم إلى مالطا التي بقي فيها لسنوات، كان يعمل خلالها في مقهى.

وشهد من مهجره، بقلب يعتصره الألم، صعود تنظيم داعش في مدينته الحبيبة، وسيطرته عليها في 2015.

وعارض بحور داعش وكل تنظيمات الإسلام السياسي في غرب ليبيا، الأمر الذي أكسبه حقد هذه التنظيمات.

وحين دخل الجيش الوطني الليبي مناطق غرب ليبيا في 2019، وجد فيه بحور مخلصاً، ودعم الجيش بالعديد من الأغاني التي بقيت تردد حتى الآن ومن ضمنها أغنيته: “ صبراتة الأبية صبراتة الصمود.. صبراتة العصية ما تخون العهود“.

وعاد بحور من المهجر قبل شهور قليلة، بعد أن تلقى تطمينات.

يقول صديق له التقى به في المهجر: ”ربما كانت اللقاءات بيننا قصيرة ،لكنها كانت كافية لألمس في أحمد صفات الصدق وحب الوطن وشجاعه الكلمة والموقف والكراهية لعدو وطنه ونكبته التي جرتها فبراير، كان ذكيا رغم صغر سنه ويشعر أن النكبه السوداء ستقودنا جميعنا أرضا وشعبا ومقدرات إلى النهاية“.

وتدور تكهنات بأن تنظيم داعش يقف وراء اغتيال بحور بعد عودة بعض عناصره المسلحين إلى المدينة.

ويرى الخبير القانوني الليبي أحميد المرابط الزيداني أن الوقت ما زال مبكراً بشأن تحديد هوية قتلة بحور، ما بين جريمة جنائية أو سياسية نفذها عناصر في تنظيم داعش.

ونبه الزيداني في تصريح لـ “ إرم نيوز“ من أن تسويق خبر اغتيال بحور بهذه الطريقة قد يكون بهدف التغطية على جريمة جنائية.

وحذر من أنه في حال أن تنظيم داعش نفذ هذه الجريمة، فهذا يعني أن لديهم القُدرة والتغلغل والتصفية الجسدية في صبراتة، وأنهم لن يكتفوا باغتيال فنان، بل سيطال الأمر قيادات أمنية.

وشدد على أنه من المهم والضروري التأكيد على أنه إذا تبيّن أن الجاني تنظيم داعش فهذا يعني عودتنا إلى النقطة صفر في الحرب عليهم، ومما يعني استفادتهم من التناحر السياسي والعسكري الحاصل حالياً.