أصالة كامل تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب فستانها الصادم في مهرجان كان

أطلت الإعلامية المصرية أصالة كامل بفستان صادم أثار الجدل، خلال ظهورها في إحدى الحفلات الفنية المرافقة لمهرجان كان السينمائي، حيث تتواجد في فرنسا للمشاركة في فعاليات المهرجان.



ونشرت أصالة كامل عبر حسابها في ”سناب شات“ مقطعاً تظهر فيه وهي تتراقص على إحدى الأغنيات الأجنبية، وقد ارتدت فستاناً ذهبياً عاريا من الخلف حتى نهاية الظهر، كما أنه مفتوح من الجانبين، وهو ما سبب حالة من الجدل والاستياء.

ونشرت الإعلامية والعارضة المصرية عبر حسابها في إنستغرام مجموعة من الصور التقطتها وهي ترتدي الفستان المذكور، وهو ما جعل متابعيها يشنون عليها حملة انتقاد واسعة بسبب تصميم الفستان الصادم.

ويشارك العديد من المشاهير في فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته رقم 75 لهذا العام التي تنتهي فعالياتها اليوم السبت.

ولدت أصالة في القاهرة، وبدأت مشوارها الفني في عمر صغير جداً حيث قدمت عدداً من الإعلانات ثم الكثير من المسلسلات الخليجية خلال سنواتها الأولى مثل ”أبلة نورة“ و“نص درزن“ و“الجيران“ و ”عودة أم الدويس“ ثم مسلسل ”بنات شما“ و كان آخر أعمالها مسلسل ”زيرو فور“ بجزئيه الأول والثاني.

وانتقلت الشابة المصرية لخوض مسيرتها الإعلامية في العمل كمذيعة ومقدمة برامج في قناة الأطفال MBC3 السعودية وحققت شهرة واسعة حينها.

وفي العام 2020 صدمت أصالة كامل متابعيها بحلاقة شعرها بالكامل وترك الإعلام والتحول نحو مجال عرض الأزياء عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي فقط.

وتباينت ردود الأفعال على إطلالة أصالة كامل، في مهرجان كان، التي لاقت استهجاناً كبيراً من متابعيها ومتابعي حسابات الفن والمشاهير التي تداولت المقطع الذي نشرته.

واعتبر كثيرون أن إطلالة الإعلامية جريئة وخارجة عن المألوف معربين عن استيائهم لفستانها، فيما عبر آخرون عن إعجابهم بالفستان، الذي تعمدت أصالة عدم نشر صورة له من الظهر عبر حسابها في إنستغرام، إلا أن ظهورها به في المقطع الراقص من الخلف فتح عليها نيران النقد اللاذع.

ودأبت أصالة كامل على الظهور بإطلالات غريبة وغير تقليدية، في الأحداث العامة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، سواء من ناحية الملابس أو المكياج الذي تطل به.