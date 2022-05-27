احتفاء بيوبيلها البلاتيني.. الفنانة الروبوت تنجز بورتريه للملكة إليزابيث

بمناسبة ذكرى اليوبيل البلاتيني (70 عامًا على توليها العرش)، حصلت الملكة إليزابيث الثانية على أول صورة مرسومة لها بيد الروبوت الذكي آي دا Ai-Da، وحملت اللوحة اسم ”الملكة الخوارزمية Algorithm Queen“.

ويعتمد الروبوت Ai-Da، والذي يتخذ هيئة بشرية نسائية، على مستشعرات تصوير مثبتة في مكان عينيها، لتتمكن من تحليل وفهم وإدراك ما يظهر أمامها بشكل دقيق، لتبدأ في تحويله إلى منحوتة أو لوحة فنية.

يذكر أن هذه اللوحة هي الأولى من نوعها التي يتم رسمها لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية بيد روبوت آلي إلكتروني.

وصمم المهندس آيدان ميلر، بريطاني الجنسية، الروبوت الفنان، في العام 2019، وكان الهدف الرئيس منه هو صناعة أعمال فنية مميزة وبارعة.

وبحسب ما هو معلن، فقد تم تطويره مؤخرًا أيضًا ليتمكن من التحدث ببعض العبارات المعتمدة على نظام لغوي يعتمد على الخلايا العصبية الإلكترونية.

ونطقت الفنانة الروبوت، قائلة: ”أود أن أشكر الملكة إليزابيث لأنها امرأة غير مسبوقة، وشجاعة، وملتزمة، ومتفانية في العمل العام منذ سنوات طويلة.. وأتمنى لها يوبيلًا بلاتينيًا سعيدًا“.

وجاءت اللوحة الفنية المميزة لتستعرض التطورات التكنولوجية المختلفة التي شهدتها بريطانيا طوال 70 عامًا من حكم الملكة إليزابيث.

وأوضحت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أنه بعد أكثر من عام على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش، العام 1953، اختُرع أول أجهزة كمبيوتر ذات لوحة دوائر كهربائية، وشهدت العقود السبعة التالية تطورات غير عادية في تكنولوجيا الكمبيوتر في المملكة المتحدة، بما في ذلك ولادة الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، عبَّر آيدان ميللر، مطور الروبوت الذكي، عن سعادته بقدرة روبوته على إنهاء العمل الفني في وقت الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة البريطانية.

وأشار إلى مدى قوة الملكة، وشخصيتها القيادية، وقدرتها على الاستمرار في قيادة بريطانية خلال فترة استثنائية من التغيير والتطور غير العاديين في التاريخ.

والشهر الماضي، أقامت الروبوت آي دا معرضها الفردي الأول في بينالي البندقية، وحمل عنوان ”القفز في الميتافرس“؛ ويستكشف الرابط بين الخبرة البشرية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.