السعودية.. عايض يوسف يقود تجربة فريدة لتعليم الموسيقى عبر منصة "مدرستي"

سلطت وسائل إعلام ومدونون في المملكة العربية السعودية، الجمعة، الضوء على التجربة الجديدة للمطرب السعودي الشاب، عايض يوسف، في تعليم الموسيقى لطلبة المدارس المتوسطة والثانوية من الجنسين في المملكة التي تسعى إلى نشر ذلك الفن على نطاق واسع بعد التخلي عن قيود كثيرة في الماضي.

وظهر الفنان عايض، ابن الـ 27 عامًا، خلال الأيام القليلة الماضية على منصة ”مدرستي“ التابعة لوزارة التعليم، والتي تتيح للطلبة تلقي دروسهم عن بعد عبر أجهزة الاتصال المرتبطة بالإنترنت، حيث قدم دروسًا في الموسيقى للطلبة كأول مطرب سعودي يخوض هكذا تجربة.

وعكست تعليقات كثير من جمهوره الكبير في المملكة، إعجابًا بتجربته الجديدة، دفعت البعض للثناء على اختيار وزارة التعليم له، فيما تمنى آخرون غادروا مقاعد الدراسة، العودة لها لحضور دروس نجمهم المفضل على حد تعبيرهم.

وتحدثت محطات تلفزة وصحف ومواقع إخبارية سعودية، بينها قناة ”إم بي سي“، الجمعة، عن تجربة الفنان عايض، وردود الفعل عليها، كما نشرت مقطع فيديو له من المنصة التعليمية وهو يشرح للطلبة عن أساسيات السلم الموسيقي، ومفاهيم موسيقية أخرى.

ويبدو أن وزارة التعليم اختارت عايض، كون طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية من جيل المراهقين، وهم فئة كبيرة من عشاق أغاني الفنان الشاب في مسيرته الحديثة بعالم الغناء والفن، والتي حصد فيها ملايين المشاهدات لأغانيه.

والدروس التي يقدمها عايض، هي جزء من مشروع جديد لتعليم الموسيقى يحمل اسم ”الثقافة الموسيقية“، ويتم بالتعاون بين هيئة الموسيقى مع وزارة التعليم، حيث سيكون نشاطًا لا صفيًا يقدم من خلاله محتوى موسيقي على منصة ”مدرستي“ التابعة لوزارة التعليم.

ويستهدف برنامج هيئة الموسيقى، إكساب الطلبة المهتمين فكرة واضحة عن الموسيقى، ومهارات كتابة النوتة الموسيقية، والتعرف على أساليب فنانين عالميين، إضافة إلى القدرة على التفريق بين الأنماط الموسيقية الشعبية في المملكة، والتعرف على الآلات الموسيقية.

ويقول القائمون على البرنامج، إنه يتناول موضوعات متعددة، وتعريفًا عامًا في كل حلقة بشرح تفصيلي للمفاهيم الفنية، والنظريات والقواعد، ومختارات من آلات موسيقية متنوعة، وتصنيفها، وصناعتها، وتقنية العزف.

كما يقدم البرنامج عبر منصة ”مدرستي“ موضوع ”نبذة عن بعض الشخصيات الموسيقية“، وموضوع ”التراث الموسيقي السعودي“ الذي سيعرف الطلبة على مختلف الأنماط الموسيقية التراثية لمختلف مناطق المملكة.

ويقول الفنان عايض، إنه سعيد بتجربته الجديدة، فيما وصفه الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الموسيقى، سلطان البازعي، بأنه يمتلك ثقافة موسيقية ممتازة، وهو قريب كشخص من جمهور الشباب، ونجح بتقديم هذه المادة الإثرائية الموسيقية للطلبة.