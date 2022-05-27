دنيا عبدالعزيز تحتفل بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني

احتفلت الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز، اليوم، بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني، في إحدى القرى السياحية المطلة على البحر الأحمر في مصر، حيث بدأت مراسم الزفاف، عصر اليوم الجمعة.

وظهرت دنيا عبدالعزيز برفقة زوجها، في حفل حضره عدد من النجوم ، كما أدت الراقصة دينا وصلة استعراضية، وقامت بالتقاط صور تذكارية مع العروسين.

وارتدت دنيا عبدالعزيز فستانًا قصيرًا من تصميم مصمم الأزياء المصري هاني البحيري، بينما ارتدى العريس بدلة بيضاء بالكامل دون ربطة عنق، وجرى الحفل داخل إحدى القرى السياحية في مدينة نويبع على البحر الأحمر.

وفي فبراير الماضي، احتفلت دنيا عبدالعزيز بعقد قرانها في العاصمة المصرية القاهرة.

واقتصر حضور حفل القران على عدد من الأقارب وأصدقاء العروسين، وعدد من الفنانين المصريين المقربين من الفنانة دنيا عبدالعزيز.

ونشرت دنيا عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة ”إنستغرام“، صورة من عقد القران، وعلقت عليها بكتابة: ”22/2/2022 تاريخ مميز في حياتي“.

وحول آخر أعمالها، شاركت دنيا عبدالعزيز في بطولة مسرحية ”زقاق المدق“ مع عدد من الفنانين، أبرزهم: محسن محي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، أحمد شومان، عبدالرحمن عزت.

كما شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز في مسلسل ”ملف سري“، الذي جمعها بالفنان هاني سلامة، وعرض في الماراثون الرمضاني 2022.

ودنيا عبدالعزيز من مواليد 1 نوفمبر، العام 1981، وبدأت مشوارها الفني منذ أن كانت طفلة في العاشرة من عمرها، بعد أن عرضت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز على والدتها أن تشارك معها بأداء دور ابنتها في فيلم ”صراع الزوجات“، العام 1992، مع المخرجة نعمات رشدي.

وسرعان ما التقط هذه الموهبة المنتج المصري ممدوح الليثي، وعرض على ”دنيا“ أداء دور في فيلم ”أحوال شخصية“، العام 1992، للمخرج شفيق شامية، ثم فيلم ”الجراج“، العام 1995، الذي قامت فيه بأداء دور ابنة نجلاء فتحي، وحصلت على جائزة عن دورها ذلك، لتبدأ مسيرة فنية ناجحة استمرت إلى اليوم.