انتقادات حادة لميغان ماركل لتجاهل والدها المريض والتضامن مع ضحايا تكساس

تعرضت دوقة ساسيكس ميغان ماركل لانتقادات حادة، بعد ظهورها المفاجئ في موقع مذبحة أوفالدي في تكساس التي راح ضحيتها 21 شخصًا بينهم 19 طفلاً، في الوقت الذي تجاهلت فيه زيارة والدها المريض.

وكان ماركل الأب البالغ من العمر 77 عاماً، قد تعرض لسكتة دماغية أفقدته القدرة على الكلام، قبل أسبوع واحد فقط من السفر إلى لندن لحضور احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة.

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شوهدت ماركل يوم الخميس وهي تضع باقة من الورود البيضاء في نصب تذكاري مؤقت خارج محكمة مقاطعة أوفالدي، على مقربة من مسرح الجريمة التي وقعت في مدرسة روب الابتدائية.

وتوقفت ماركل أيضًا عند مركز مجتمع أوفالدي الذي يستضيف حملة التبرع بالدم، حيث قامت بجولة في المنشأة وتبرعت بالطعام، وفقًا لما قاله أحد المتطوعين هناك لصحيفة ”ديلي ميل“ والذي قال إنها ”لم تكن تريد أن يعرف أحد من تكون“.

وقامت الدوقة بتلك الزيارة التضامنية بصفتها الشخصية كأم، لتقديم تعازيها ودعمها شخصيًا لمجتمع يعاني من حزن لا يمكن تصوره، على حد قول المتحدث باسمها، فيما نقلته عنه مجلة ”بيبول“.

ومع ذلك، أعرب الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم مما شعروا أنه محاولة دوقة ساسيكس لاحتلال الترند بعد مأساة لا يمكن تصورها، حسب وصف البعض.

وركز ناشطون بمواقع التواصل على حقيقة أن والد ميغان المنفصل عنها توماس موجود حاليًا في المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية، وأن الدوقة لم تزره للاطمئنان عليه.

وكانت جيل كارغمان مؤلفة ونجمة فيلم Odd Mom Out قد انتقدت ميغان بقوة قائلة: ”هذه الحلقة فارغة وتشعر بالانتهازية، اعتقدت أنها استقالت من أجل الخصوصية؟ إن استخدام الأطفال القتلى لالتقاط الصور لا يلفت الانتباه إلى المأساة، بل يلفت الانتباه إلى سعيها الواضح لتصبح أميرة الشعب لدينا. لا شكراً“.

وانتشرت التكهنات حول ما إذا كانت ميغان ستزور سرير والدها في تشولا فيستا كاليفورنيا، على بعد بضع ساعات فقط بالسيارة من المنزل الذي تعيش فيه مع الأمير هاري في مونتيسيتو، بعد سنوات من التوتر في علاقتها مع والدها.

يذكر أن يوم الثلاثاء شهدت بلدة أوفالدي، جريمة قتل مروعة ارتكبها شاب مسلح يدعى سلفادور رولاندو راموس، 18 عامًا، في جريمة اعتبرت أعنف إطلاق نار في مدرسة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، قبل أن تقتله الشرطة.