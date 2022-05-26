وفاة الممثل الأمريكي راي ليوتا عن 67 عاما

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

توفي الممثل الأميركي راي ليوتا، نجم فيلم المافيا الشهير ”غودفيلاز“ لمارتن سكورسيزي، عن 67 عاما، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وأفاد موقع ”تي ام زي“ المتخصص في أخبار المشاهير نقلا عن مصدر مقرب من الممثل، بأن ليوتا توفي أثناء نومه.

وفارق الممثل الحياة في جمهورية الدومينيكان حيث كان يصور فيلما، على ما ذكرت المديرية العامة للسينما في البلاد.

وقال ناطق باسم المديرية لوكالة فرانس برس ”تفيد معلوماتنا بأن (ليوتا) كان موجودا“ في جمهورية الدومينيكان ”برفقة زوجته التي ترجوكم أن تحترموا حزنها“.

وينظر كثر إلى فيلم ”غودفيلاز“ الذي ضم أسماء بارزة بينها روبرت دي نيرو، على أنه من أهم أفلام القرن العشرين.

وإضافة إلى دوره كرجل مافيا في هذا الفيلم سنة 1990، عُرف راي ليوتا لدى الجمهور الأميركي بتأديته شخصية لاعب بيسبول في فيلم ”فيلد أوف دريمز“ من بطولة كيفن كوستنر سنة 1989.

واشتُهر راي ليوتا بداية على الشاشة الكبيرة سنة 1986 من خلال مشاركته في فيلم ”سامثينغ وايلد“ الذي رُشح بفضله للفوز بجائزة غولدن غلوب عن فئة أفضل ممثل بدور ثانوي.