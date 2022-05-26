مروج الرحيلي تعلق لأول مرة على أزمة رحلة المالديف مع رهف القحطاني

خرجت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مروج الرحيلي للتعليق لأول مرة على الأزمة التي تسببت بها برفقة صديقتها رهف القحطاني، خلال تواجدهما في رحلة في جزر المالديف، والتي أدت إلى تغريمها.

وكانت المشهورتان السعوديتان قد تسببتا في إثارة الجدل وموجة من الانتقادات والغضب في المالديف؛ بسبب مقطع تضمن ما اعتبره كثيرون إساءة للبلدين، علاوة على السلوكيات والصور والمقاطع الجريئة التي ظهرت خلال تلك الرحلة والتي أغضبت الكثير من السعوديين.

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وظهرت مروج الرحيلي في مقطع جديد بعد عودتها للمملكة العربية السعودية، بعد انتهاء رحلتها المثيرة للجدل في المالديف؛ من أجل التعليق على المقطع المذكور، في محاولة لتوضيح الأمور، مؤكدة أنها لا دخل لها بذلك المقطع وأنه لم يصدر من حساباتها.

وقالت مروج الرحيلي في المقطع: ”أكثر شيء أذاني إني كنت مظلومة في اللي حصل، في الأشياء اللي تكلموا عنها، المقطع اللي المفروض أنه مسيء، ما تكلمت ولا صورت بسنابي ولا نزلت هذه الجزئية ولا هذه الجزئية طلعت من سنابي، ولكن سبحان الله الخير يخص والشر يعم“.

وأضافت: ”نصيحة لكم يا بنات لا تخلوا أي شيء يهزكم أبداً، قد ما تكونوا أقوياء قد ما تعيشوا حياتكم بالطريقة اللي تناسبكم، أرجع أقول للمرة المليون حسبي الله ونعم الوكيل على كل من أذاني، دائما ربي معايا، ودائما أنا أدعي ربي الله يحفظني ويبعد عني كل الناس السيئة، فلا تخلوا أي شيء يأثر فيكم ولا أي شيء يزعلكم، وأي ضربة لا تقتلك تقويك“.

وتزايدت الانتقادات الموجهة ضد مروج الرحيلي بعد المقطع، حيث اعتبر كثيرون أن كلامها ذلك مجرد تهرب من واقعة مسيئة كانت طرفاً فيها بشكل مباشر، وأنها كانت في ذلك الموقف بشخصها وبكامل بهجتها وأنه لا يمكنها التهرب بهذا الشكل من المسؤولية.

يشار إلى أن تلك الواقعة جعلت هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية تتدخل وتفرض غرامة بقيمة 400 ألف ريال على الشابتين، بعد كل ما بدر منهما خلال الرحلة.