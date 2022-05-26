المغنية شاكيرا تخسر استئنافًا لتجنب محاكمة إسبانية بتهمة التهرب الضريبي

أظهرت وثيقة قضائية، اليوم الخميس، أن محكمة إسبانية رفضت استئنافًا من المغنية الكولومبية الشهيرة ”شاكيرا“، وصادقت على قرار سابق خلص إلى وجود ”أدلة مهمة“ تكفي كأساس لمثولها أمام محاكمة بتهمة التهرب الضريبي.

ويقول ممثلو الادعاء إن ”شاكيرا“ لم تدفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو ما يُعادل نحو 15.54 مليون دولار أمريكي، من الضرائب على الدخل، الذي ربحته بين عامي 2012 و2014.

وذكر الادعاء أن ”شاكيرا“ كانت تعيش في منطقة كتالونيا شمال إسبانيا خلال تلك السنوات، رغم أن ممثلين عن ”شاكيرا“ قالوا إنها لم تنتقل إلى إسبانيا سوى، في العام 2015، حيث أدت كل الالتزامات الضريبية المقررة عليها منذ ذلك الحين.

والقرار الجديد يصادق على حكم سابق من المحكمة صدر، في شهر يوليو/تموز من العام 2021، ولم ترسل لها المحكمة رسميًا بعد ما يفيد باستدعائها للمثول أمام المحكمة ولم يتحدد تاريخ بعد.

وقال فريقها القانوني في بيان، اليوم الخميس، إنه سيواصل الدفاع عن قضيتها بحجج قانونية قوية.

وتشتهر ”شاكيرا“ باسمها الفني فقط، إلا أن أسمها الأصلي هو ”شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول“، ووُلدت، في الـ2 من شهر شباط/فبراير للعام 1977، بمدينة بارانكيا في كولومبيا، وهي مغنية بوب وروك من أصل لبناني معروفة بالرقص، بحسب ما هو مذكور على موقع ”ويكيبيديا“.

وتعدّ ”شاكيرا“ من أكثر المغنيات في أمريكا اللاتينية ممن حازوا جوائز وترشيحات، فقد حازت جائزتي غرامي، و 7 جوائز غرامي لاتينية، منها 4 جوائز في ليلة واحدة، مما جعلها أكثر فنانة تحصد جوائز في نفس الليلة، وقد حازت 3 جوائز ”AMA“ من جوائز الموسيقى الأمريكية.

وكانت شعبية ”شاكيرا“ قد ارتفعت بعد الاستعراض، الذي قدمته في ألبومها لكأس العالم العام 2010، والذي نال أعجاب الملايين في كل أنحاء العالم، وذلك بعد أن قدمت أغنية أسمها ”waka waka“.