هشام سليم يكشف حقيقة تدهور حالته بعد إصابته بالسرطان

نفى الفنان المصري هشام سليم ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالسرطان، مشيرًا إلى أنه بصحة جيدة، ويقضي إجازته مع أسرته في إحدى القرى السياحية في مصر.

وقال الفنان هشام سليم في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن ”كل ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلته مواقع صحفية شائعة ليس لها أي صلة بالحقيقة، وأنا بخير الحمد لله، وأتواجد بالعين السخنة لقضاء إجازتي مع أسرتي“.

وأضاف: ”أعتقد أن السرطان أصبح أخف ضررًا من الأوبئة المتعددة التي انتشرت خلال السنوات الماضية، مثل كوفيد وغيرها، التي أصبحت تفتك بالإنسان في أيام قليلة، ولكن أنا بخير حتى الآن“.

وأوضح أنه لا يعلم سبب ترويج هذه الشائعة، متوقعًا أن تكون بسبب اختفائه خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الشائعات أصبحت أمورًا عادية في زمن السوشيال ميديا، ولم تترك أحدًا إلا وطالته، سواء شائعات بالوفاة أو المرض، على حد تعبيره.

وقبل عامين تصدر اسم الفنان هشام سليم الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب عملية تحول جنسي أجرتها ابنته لتتحول إلى ذكر، والتي بررتها ابنته بأنها نابعة من رغبتها الشخصية، وليست بسبب خلل هرموني بجسدها.

وعلق الفنان المصري المخضرم آنذاك في تصريحات له على حديث ابنته بأنها ”لم تعانِ من خلل هرموني“، وأنه ”يعلم بخطأ إجراء جراحة كهذه أمام الله“.

وقال هشام: ”الجراحة التي خضع لها ابني كانت اضطرارية، هو مولود بهذه المشكلة، وأنا أكثر شخص يعلم تفاصيل حالة ابني“.

وأضاف: ”يوجد الآلاف من الأشخاص يعانون من نفس مشكلة ابني نور، ويتحدثون معه طول الوقت، ويجب علينا أن نساعدهم في هذه المشكلة ونعرف ماذا يريدون“.

وتابع: ”أطالب الجميع بأن يرحم ابني وتوقفوا عن إطلاق الأحكام على الناس، من حق نور أن يعيش حياته كما يريد كأي شخص طبيعي“.

وأردف بالقول: ”الله سبحانه وتعالى فقط من سيحاسبنا على تصرفاتنا وأفعالنا، وليس أشخاصًا، الرحمة مذكورة في القرآن أكثر من مرة، والله غفور رحيم“.

يشار إلى أن هشام سليم من عائلة عريقة، حيث إن شقيقه الأكبر هو صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق والذي خاض مجال التمثيل أيضًا.