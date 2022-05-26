كادي القيسي توضح حقيقة التقاطها "سيلفي" مع جثمان والدها

قالت الممثلة العراقية كادي القيسي عبر حسابها على إنستغرام أن صورتها مع والدها كانت قبل وفاته.

وأكدت القيسي أنها كانت آخر صورة لوالدها فبل وفاته عندما كان مريضا، وكتبت “ أول شي الأب أبويا وأني حرة، وتاني شي الصورة قبل وفاته وهو مريض.. شنو هل العالم شنو هل التفكير، بدل ما تترحموا تكتبون كلام يوجع القلب“.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)

وتعرضت الممثلة العراقية للهجوم والانتقادات، وأحدثت جدلا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل، بعد تداول صورة لها قال ناشروها إنها التقطتها مع جثمان والدها.

وظهرت القيسي في الصورة التي نشرتها على حسابها في سناب شات، تبكي وهي تحتضن والدها، مطالبة متابعيها بالدعاء والترحم على والدها.

وسرعان ما انتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.