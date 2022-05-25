رؤى الصبان تهاجم متابعة وصفتها بـ"المصطنعة"

ردت الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان، على متابِعة وصفتها بـ“المصطنعة“، معتبرة أن التعليق أزعجها، ولكنه لم يؤثر فيها بالسلب.

وقالت ”الصبان“ في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”، وتناقلته الحسابات المعنية بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تتعرض أحيانًا من قِبل المتابعين لتعليقات سلبية، وتقرأ عليهم فقط في الفيديوهات التي تظهر فيها التعليقات الإيجابية الواردة إليها، وتتغاضى عن السلبية أو التي تتعرض فيها للهجوم أو الانتقاد، لذلك ستقرأ على المتابعين أحد التعليقات التي وصفتها بـ“السلبية“.

وأشارت ”الصبان“ إلى أنه ورد إليها تعليق سلبي من فتاة باسم “نور” تتهمها من خلاله بأنها مصطنعة وغير طبيعية، لترد قائلة إن “هذا التعليق السلبي يمثل شخصية صاحبه”، معتبرة أن وراءه نوعًا من الحقد عليها.

ووجهت ”الصبان“ رسالة لصاحبة التعليق ،قائلة: “يا أخت نور، بما أنني مصطنعة وغير طبيعية ليه تتابعيني وتزعجين نفسك، ممكن تلغي المتابعة ولا تتابعيني وتغلبي نفسك مرة ثانية”.

وأضافت: “ليه أضطر أقرأ من بين تعليقات الناس المحبة عندي، هذا التعليق، هو صحيح أزعجني ولكنه لم يؤثر في اطلاقًا”.

وتابعت: “تعودت أن أرى بجانب التعليقات الإيجابية التي تأتي إليَّ وجود تعليقات أخرى سلبية، ولكن ما أفكر فيه أنه أكيد هذه النوعية من الناس، مثل، نور موجودون بشكل كثير من حولنا”.

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ورؤى الصبان، من مواليد، العام 1991، وحاصلة على بكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة.

وبجانب عملها في الإعلام والفن، تنشط رؤى الصبان على “سناب شات”، حيث تقدم مقاطع من حياتها اليومية، إضافة إلى نشر الإعلانات.

وتزوجت ”الصبان“، في فبراير/ شباط العام 2018، من زميلها الإعلامي السعودي حمود الفايز.

وبدأت مسيرتها الفنية من خلال تقديم البرامج في مؤسسة دبي للإعلام، العام 2007، ثم عملت كمذيعة، العام 2008 وقدمت العديد البرامج التلفزيونية، كما شاركت في العديد الأعمال الفنية الخليجية، منها مسلسلات:“الغافة“ العام 2010، و“وديمة“ العام 2011، و“اليشمك“ العام 2012، و“قبل الآوان“ العام 2014، و“ممنوع الوقوف“ العام 2017، وغيرها من الأعمال.