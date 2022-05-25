سندس.. مسلسل سعودي يخطف الأضواء وسط تصدر الدراما الخليجية

حظي مسلسل ”سندس“ السعودي الذي تعرضه مجموعة ”إم بي سي“ على منصة ”شاهد“ للمحتوى المرئي، التابعة لها، بمتابعة واهتمام واسعين منذ عرض المسلسل، وسط إشادة وإعجاب من المتابعين والمراقبين.

ويتصدر مسلسل ”سندس“، وهو من عينة مسلسلات الدراما الكوميدية، قائمة المسلسلات العربية المعروضة حالياً في السعودية عبر منصة ”شاهد“، حيث ينضم إلى قائمة المحتوى المدفوع عبر منصة ”شاهد vip“.

ويأتي الاهتمام بمسلسل ”سندس“ في وقت خطفت الدراما الخليجية الأضواء من منافساتها في الوطن العربي مؤخراً، في ظل التراجع الملحوظ في الدراما المصرية والسورية على حد سواء، والتي كان لها نصيب الأسد في الموسم الرمضاني، بحسب نقاد ومتابعين.

وتدور أحداث المسلسل، الذي يقوم ببطولته الفنان حسن عسيري إلى جانب الفنانة إلهام علي، حول رجل أعمال معروف يجبر على رعاية أسرته بمفرده، لكنه سرعان ما يفقد السيطرة ويعين عاملة اجتماعية لمساعدته، لتتوالى الأحداث.

وشهد موقع ”تويتر“ ردود فعل واسعة حول المسلسل، وانضم وسم باسم المسلسل ”#سندس“ إلى قائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً في الخليج، وتباينت تعليقات المتابعين ما بين مشيد بالمسلسل وناقد له.

وقال مغرد باسم ”أحمد“ مؤكداً تصدر المسلسل: ”هالعمل شايفه مسوي ضجة كبيرة حتى انها الاول في شاهد #سندس“.

وقالت مغردة باسم ”هنادي“ معلقة: ”مسلسل روووووعه ابدعوا حسن عسيري والهام العلي“.

واتفقت معها في الرأي مغردة باسم ”ميمالمالكي“ التي قالت: ”مشهد #سندس وهي تبكي مدري اضحك ولا ابكي معها“.

وقال مغرد باسم ”الوايلي“ متفاعلاً: ”المسلسل له اسلوب حلو برافو @elhamali85 مسلسل تتابعه وتبقى مبتسم طول الحلقه اداء حلو وجبار وعظيم شكرا الهام علي حلقتي ف الدراما السعوديه فوق“.

وفي إشادة ببطلة العمل، قالت مغردة باسم ”أشواق“ معلقة: ”#سندس هذه الممثله كرهتها في دورها في مسلسل معلمات بس معصبه وتلجلج بس اللحين ووين ماشاء الله عليها“.

وقالت مغردة باسم ”توتا المالكي“ بهذا الصدد: ”اللي يبون مسلسلات تمثل الواقع.. مو كفايه عليك الواقع اللي عايشه بعد تبي تتابعه في مسلسل؟ مو شرط كل المسلسلات تمثل الواقع ما فيها شي لو عشنا الخيال شويه“.

ورأى مغرد باسم ”فواز العتيبي“ أن ”#عودة_الفنان_رياض_الصالحاني_للفن في مسلسل #سندس « عودة الفن والابداع من جديد »“، على حد قوله.

في المقابل، كان هناك بعض المنتقدين للمسلسل، حيث قال مغرد باسم ”الشمران“ معلقاً: ”مسلسل أوفر بزيادة وبعيد عن الواقع والبطولة ماسكة خط الناصحة والفاهمة والمميزة ناهيك عن الحوار ”.

وعلقت مغردة باسم ”مريم“ على فكرة العمل قائلة: ”عندما اجعل السعوديه طباخه او مربيه أجل من يمسك العمل الخارجي المناسب“، مضيفة: ”هذا المسلسل هدفه غير جميل وهو اغراء البنات العمل مربيات بالمنزل والعمل مهب عيب بس هل يعقل ان نعطي راتب عشرين الف لا تصنعوا الخيال للفتيات“.

يشار إلى أن عدداً من المسلسلات الخليجية التي عرضت في شهر رمضان الماضي مثل ”منهو ولدنا“ و ”سكة سفر“، قد خطفت الصدارة من المسلسلات السورية والمصرية، وحققت نسب متابعة عالية، وسط إشادات من الجمهور وشهادات المديح من النقاد.