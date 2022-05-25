بسبب إنكارها معرفته.. المطرب السوري عدي أيمن يهاجم مي العيدان

رد المطرب السوري عدي أيمن على الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد إنكارها معرفته ووصفها له بـ“الكومبارس“، عقب تدخله في أزمتها مع الفنانة أصالة ومهاجمته لـ“العيدان“.

وهاجم عدي أيمن في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“ مي العيدان، مستنكرا هجومها على أصالة قائلا: ”لولا أصالة والفنانة أحلام ما كنا سمعنا عنك.. فالمفروض تشكريهم“.

وأضاف المطرب السوري موجهاً حديثه للإعلامية الكويتية قائلاً: ”ما بتعرفي مين عدي أيمن حسنا.. ولكن لا تعتقدي نفسك (أوبرا وينفري)“.

وواصل هجومه: ”طبعاً المعذرة من الكل على التشبيه المستفز هاد.. شتااااااان ما بين الثرة والثرية“، في إشارة لمقارنته بين مي العيدان و“أوبرا وينفري“.

#مي_العيدان ما بتعرف مين #عدي_ايمن ؟!

على قولة #اليسا (it's okay) بس إنووو ما تقبضي حالك كتير لولا #اصالة و #احلام

ما كنا سمعنا باسمك فالمفروض تشكريهون

ولا مفكرة حالك #Oprah_Winfrey

طبعاً المعذرة من الكل على التشبيه المستفز هاد

شتااااااان ما بين الثرة والثرية. — Oday Ayman (@oday_official) May 25, 2022

واستنكر المطرب السوري في تغريدة لاحقة حديث مي العيدان التي قالت فيه إنها لا تعرفه، قائلاً: ”ولو اعتبرنا فعلاً أنها لا تعرف عدي أيمن، كان المفروض عليها كإعلامية عندما تريد تقديم مادة عن شخص، لا بد تعمل بحث عنه أولا“.

وأضاف: ”لو كتبت اسمي في Google لوجدت مئات المقالات على أهم المجلات والمواقع العربية والعالمية، ولكن يبدو لي أنها دخلت المجال للترزق على أسماء العظماء والمبدعين“.

ولو اعتبرنا فعلاً انها لا تعرف #عدي_أيمن

كان المفروض عليها كأعلامية عندما تريد تقديم مادة عن شخص ، لابد تعمل بحث عنه اولا

لو كتبت اسمي في Google لوجدت مئات المقالات على اهم المجلات والمواقع العربية والعالمية.

ولكن يبدو لي أنها دخلت المجال للترزق على اسماء العظماء والمبدعين. — Oday Ayman (@oday_official) May 25, 2022

وكانت مي العيدان قالت في برنامجها ”كشف حساب“ إن ”في واحد اسمه عدي ايمن ما أدري يقولون ممثل كومبارس ولكن لم اسمع عنه مطلقاً، أنا أعرف كل نجوم سوريا سواءً شباب أو كبار ولم أسمع عنه، يخرج ويهاجمني أنا وفجر السعيد عشان واحدة وصفت الناس بالكلاب“، في إشارة لأصالة نصري.

ولا تزال الحرب الكلامية بين الإعلاميتين الكويتيتين مي العيدان وفجر السعيد، من جهة، والفنانة السورية أصالة نصري، من الجهة الأخرى، مستمرة، خاصة بعد دخول أكثر من شخصية على خط الأزمة بين الجهتين، آخرهم السورية هويدا مصطفى.

يشار إلى أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد كشفت خلال استضافتها من جانب الإعلامية الأخرى مي العيدان، في لقاء تلفزيوني يوم 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن وجود خلاف شخصي بينها وبين الفنانة السورية أصالة، مستمر حتى الآن، متهمة إياها بالشماتة في الموت وأنها ترحمت عليها عندما مرضت بغرض الاستهزاء بها.

وخلال اللقاء سخرت فجر السعيد من الفنانة أصالة، وأيدتها مي العيدان التي سبق وأن هاجمت أصالة أيضا في أكثر من مناسبة، ليستمر السجال بين الجهتين إلى اليوم.