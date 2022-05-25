بعد زواج أبيه.. عبد الرحمن المطيري يقدم "هدية فاخرة" لوالدته

قدم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عبد الرحمن المطيري، ”هدية فاخرة“ قدمها لوالدته، أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الهدية بعد أيام، من احتفال المشهور المطيري، بزواج والده من امرأة في أذربيجان.

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ونشر المشهور، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“، يظهر خلاله وهو يهدي والدته سيارة، وعلق عليها قائلا: ”تستاهلين القصر والأرض والبي إم دبليو يا أمي“.

وكان الشاب المطيري، أثار الجدل بين النشطاء، قبل أيام، إثر نشره فيديو عبر حسابه على ”سناب شات“ وهو يحتفل بحفل زواج والده من امرأة أخرى.

ونشر المشهور السعودي، جانبا من حفل الزفاف الذي أقيم في أذربيجان، بحضور والد العروس وشقيقها، وعدد من الرجال الذين حرص معظمهم على ارتداء الزي السعودي، في أجواء احتفالية رافقها ترديد أهازيج وأغانٍ تراثية سعودية خاصة بحفلات الزفاف.

وظهر العريس ببدلة رسمية وحمل باقة من الورد الأحمر أثناء إلقائه التحية على عائلة عروسه الأذربيجانية وبينهم والدها ووالدتها.

كما شارك في أداء الرقصات مع أبنائه وأقربائه ومن حضر حفل الزفاف من مواطنيه المتواجدين معه في أذربيجان.

وقال عبد الرحمن إنه ”سعى لتزويج والده نزولا عند رغبته“، مؤكدا أنهم ”أسرة متآلفة وعلى قلب واحد، وأن والدته وزوجات والده الأخريات وافقن على هذا الزواج“.

وأبدى المشهور، وأشقاؤه، سعادتهم بزواج والدهم، كما وثق بالصور لحظة تقديم والده ظرفا لوالدة العروس هدية لها دون الكشف عن ماهية الهدية، فيما قدم بعض الحضور هدايا للعريس بهذا الزواج.

وأجرى عبدالرحمن، أثناء الحفل اتصالا مع والدته وزوجة والده الأخرى، اللتان باركتا هذا الزواج وأكدتا موافقتهما عليه.

وقالت والدة عبد الرحمن، خلال الاتصال الهاتفي، إنها ”كانت تتمنى لو كانت موجودة لمشاركتهم الاحتفال، وتعهدت بتقديم هدية لزوجها“؛ ما دفع والد عبد الرحمن، للتعهد لها ولزوجته الأخرى برحلة لأداء مناسك الحج والعمرة.

وتصدر اسم عبد الرحمن المطيري، حديث النشطاء الذين تباينت ردود أفعالهم تجاه إعلانه تزويج والده، والذي أكد في عدة منشورات أنه سعى بهذه الخطوة ”برّا بوالده“.

وفي حين أثنى بعض المتابعين على عبدالرحمن ومساهمته بتزويج والده وإبدائه مشاعر الفرح بذلك كون الأمر لا يخالف الشرع، فضلاً عن موافقة الزوجات الأخريات، فقد هاجمه آخرون وانتقدوا تبريره لزواج والده، وأبدوا تعاطفهم مع والدته، مشككين بحقيقة موافقتها على هذا الزواج.

واتهم البعض المشهور السعودي بـ“الترويج للتعدد وتدمير البيوت“، وفق وصفهم، في حين شكك البعض بحقيقة هذا الزواج.

وحرص المشهور الشاب على تأكيده في أكثر من منشور أن والدته وافقت على هذا الزواج، وأنه حريص على بر والده ووالدته، وأن أمر التعدد في عائلتهم طبيعي ومناسب ولا يعترض عليه أحد.