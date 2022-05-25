أول ظهور لوالد رهف القحطاني بعد رحلة المالديف

ظهرت المشهورة السعودية رهف القحطاني مع والدها لأول مرة منذ عودتها من رحلة المالديف التي أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو ظهور رهف القحطاني مع والدها في هذا التوقيت مؤشرا على أنها تحظى بدعم عائلتها رغم الجدل الدائر حول مقاطعها في المالديف.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)

ولم ترد رهف القحطاني بشكل مباشر على تعرضها لعقوبة التغريم هي وصديقتها المشهورة مروج الرحيلي.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية عادت المشهورتان رهف القحطاني ومروج الرحيلي إلى السعودية واستأنفتا نشاطهما على سناب شات حيث تقدمان مقاطع من حياتهما اليومية إضافة إلى نشر الدعايات والإعلانات التي تحقق مكاسب مادية كبيرة للفاشينيستات في منطقة الخليج بشكل عام نظرا للأعداد الكبيرة من المتابعين لهذه الفئة المؤثرة في مجال تجارة وبيع السلع الفاخرة والكماليات.

https://www.eremnews.com/stories/2022/5/24/rahaf-al-qahtani/

ويتابع رهف القحطاني على سناب شات قرابة 4 ملايين متابع بينما تحظى صديقتها مروج الرحيلي بقرابة 3 ملايين متابع على تطبيق سناب شات.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية قد أصدرت قرارها بفرض غرامة مالية ضد رهف القحطاني ومروج الرحيلي.

ولم يرد في نص العقوبة ذكر صريح لاسم المشهورتين كما جرت العادة في مثل هذه القرارات.

ووفقا لقرار الهيئة الإعلامية، فقد تم فرض غرامات بقيمة 400 ألف ريال سعودي ”على مواطنتين من مشاهير سناب شات؛ خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي وقامتا بنشر فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول“. في إشارة إلى ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن إساءة المشهورتين، رهف القحطاني ومروج الرحيلي، للمالديف.

ولا يعتبر مبلغ الغرامة هذا مؤثرا بشكل كبير على حياة مشهورتين تحققان دخلا عاليا من الدعايات والإعلانات وهدايا المعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي حسب معلقين ومتابعين.