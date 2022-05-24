استقرار الحالة الصحية للبحرينية وفاء مكي بعد إجرائها عملية جراحية

أكد الحساب الرسمي للفنانة البحرينية وفاء مكي عبر موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، استقرار حالتها الصحية، بعد إجرائها عملية جراحية في وقت مُبكر من اليوم الثلاثاء.

وكانت الفنانة وفاء مكي قد أعلنت مؤخرًا إصابتها بورم من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على ”إنستغرام“، ظهرت فيها وهي مستلقية على السرير داخل أحد المستشفيات، وعلقت عليها بعبارة: ”دعواتكم، استئصال ورم“.

ونُشرت صورة لذراع وفاء مكي وعليها أنابيب المحاليل عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، وكُتب عليها: ”حبيت أطمئنكم أن وفاء طلعت من غرفة العمليات، وحالتها مستقرة، الحمد لله رب العالمين“.

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وتداول فنانون مؤخرًا مقطع فيديو للفنانة وفاء، أكدت فيه أنها ”بخير، ولكنها لن تستطيع إجراء العملية حاليًا؛ بسبب ضغط العمليات على مستشفى السلمانية في العاصمة المنامة، وقد تقرر إجراء العملية، في شهر يونيو/حزيران المُقبل، بالرغم من أنها تحتاج إلى عملية جراحية سريعة“.

وأضافت أن ”الطبيبة أبلغتها أنها ستحاول أن تقدم موعدها في حال تراجع أحد المرضى الذين يسبقونها عن إجراء عمليته في موعدها أو قرر تأجيل موعدها“.

مسؤلينا الكرام في #البحرين الحبيبة انتو دوم ذخر وعزوة وماتقصرون معانا الفنانة البحرينية #وفاء_مكي تحتاج الى عملية استئصال ورم بأسرع وقت ممكن ارجو الى من بيده الامر الاسراع في هذا الاجراء لانقاذ حياتها#وزارة_الصحة pic.twitter.com/VQIGJPReWq — شيماء سبت // Shaima Sabt (@shaimasabt) May 23, 2022

وناشد فنانون وإعلاميون خليجيون، السلطات البحرينية للتحرك العاجل لمساعدة وفاء مكي، التي تحتاج لعملية مستعجلة لاستئصال الورم.

بدوره دعا الفنان الكويتي داوود حسين، الديوان الملكي، ووزيرة الصحة البحرينية، ووزير الإعلام، للالتفات إلى وضع الفنانة وفاء مكي، والسعي إلى إجراء عملية جراحية عاجلة لها؛ نظرًا لوضعها الصحي الحرج.

في حين وجهت الفنانة البحرينية ”شيماء سبت“ نداءً إلى المسؤولين في بلادها، قائلة: ”مسؤولينا الكرام في البحرين الحبيبة، أنتم دوم ذخر وعزوة، وما تقصرون معنا، الفنانة البحرينية #وفاء_مكي تحتاج عملية استئصال ورم بأسرع وقت ممكن، أرجو ممن بيده الأمر الإسراع بهذا الإجراء لإنقاذ حياتها“.

بينما قالت الفنانة البحرينية ريم أرحمة: ”وفاء مكي حالتها مستعجلة بسبب ورم وتحتاج عملية استئصال، أتمنى أن يتخذوا إجراءات سريعة بعلاجها، وعدم التأجيل أكثر لأن في ذلك خطورة عليها، دعواتكم“.

ويذكر أن الفنانة ”وفاء مكي“ أُصيبت، منتصف العام الماضي، بفيروس ”كورونا“، الذي تسبب بوصولها إلى حالة صحية صعبة، أدخلت على إثرها أحد مستشفيات المملكة حتى تعافت تمامًا.