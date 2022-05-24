كيف تلقت رهف القحطاني ومروج الرحيلي نبأ العقوبة بعد عودتهما للسعودية؟

عادت المشهورتان السعوديتان عبر مواقع التواصل الاجتماعي رهف القحطاني ومروج الرحيلي إلى المملكة العربية السعودية، بعد رحلة المالديف التي أثارتا خلالها الجدل وتعرضتا بسببها لانتقادات واسعة.

وأثارت رحلة المشهورتين السعوديتين إلى المالديف ضجة واسعة بعد مقاطع فيديو نشرتاها أشعلت الجدل، واستدعت فرض عقوبات عليهما وصلت إلى 400 ألف ريال سعودي، من جانب هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية التي لم تذكر اسميهما صراحة.

ووفقا لقرار الهيئة الإعلامية، فقد تم فرض غرامات بقيمة 400 ألف ريال سعودي ”على مواطنتين من مشاهير سناب شات؛ خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي وقامتا بنشر فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول“. في إشارة إلى ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن إساءة المشهورتين.

وتسببت الحالة التي كانت عليها الفتاتان خلال رحلتهما إلى المالديف والملابس التي ارتدينها والسلوكيات التي بدرت منهما في شن هجوم واسع عليهما من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول رد فعلهما على العقوبة التي فرضت عليهما بسبب ذلك، فلم يكن هناك أي تعليق أو تفاعل جاد مع الأمر، بل ظهرت كلاهما وهما في قمة الفرح والبهجة خلال العودة إلى المملكة، ومارستا حياتهما الطبيعية دون الإشارة إلى الموضوع.

وأطلت رهف القحطاني في مقطع فيديو وهي في طريقها إلى المطار متجهة إلى العاصمة السعودية الرياض، وقالت إنها أخذت ”باور“ وستعود لتكمل حياتها، في حين ظهرت مواطنتها ورفيقة رحلتها مروج وهي تقدم نصائح للفتيات بضرورة الاستمتاع بالحياة وعدم الالتفات للآخرين.

وكانت رهف القحطاني قد خرجت، في وقت سابق، في مقطع تستنكر الهجوم والانتقادات التي تعرضت لها، مؤكدة أنها مثلها مثل أي أحد يسافر في رحلة وينشر يومياته، متسائلة عن سبب ما وصفتها بـ ”الشوشرة“ التي تلاحقها.

وقالت إنها من حقها الحصول على حريتها الشخصية فيما ترتديه وما تفعله وما تقوله، لافتة إلى أنها قد تكون على خطأ، معربة عن استغرابها من الدخول في نيتها وانتقادها، حسب تعبيرها.

وكان عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد احتجوا على سلوكيات الشابتين رهف ومروج خلال زيارتهما للمالديف، معتبرين أنهما ”تسيئان للمملكة من خلال ملابسهما الجريئة، وتعليقاتهما المسيئة لمواطني الدولة المضيفة“.

وكان الجدل حول ظهور مشهورتي مواقع التواصل الاجتماعي محصورًا بين المدونين السعوديين في بداية الأمر، قبل أن تتطور القصة عندما نقلت وسائل إعلام سعودية، بينها جريدة ”المدينة“، مزاعم استنكار ‏‏مسؤول في دولة المالديف لمقطع القحطاني والرحيلي.

وقالت الصحيفة إن ‏‏وزير الدولة للشؤون الإسلامية ورئيس المركز القومي للقرآن الكريم في جمهورية المالديف، إلياس جمال الوادي، استنكر ”ما قامت به إحدى المشهورات السعوديات من تصرفات غير لائقة في بث عبر حسابها على تطبيق سناب شات، وتم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي“، في إشارة إلى رهف القحطاني.

وبينما اكتفى كثير من المدونين السعوديين بانتقاد القحطاني وصديقتها الرحيلي، مع وجود عدد من المدونين الذين دافعوا عن الشابتين، اختار البعض تقديم بلاغات إلكترونية إلى النيابة العامة السعودية ضدهما.