هيا الشعيبي معلقة على عفو إلهام الفضالة عن شقيقها: "ما أحب حد يتمنن علينا"

علقت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على قرار مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة بالتنازل عن القضية التي رفعتها ضد شقيقها ثامر الشعيبي، قائلة ”ما أحب حد يتمنن علينا“.

وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة أعلنت، يوم الإثنين، تنازلها عن قضية رفعتها سابقا ضد مواطنها الفنان ثامر الشعيبي شقيق الفنانة هيا الشعيبي؛ بعد علمها أنه يعاني ”مشكلة صحية“.

وخرجت هيا الشعيبي في فيديو عبر حسابها الشخصي على ”سناب شات“ معلقة على قرار الفضالة، حيث قالت: ”ثامر عمره ما سوى شي غلط.. لا هو ولا صديقه طارق الحربي أخصائي البنج.. ما أحب أحد يتمنن علينا ولا أحب أحد يقول أنا خلاص وقدام الملأ.. إذا فيه غلط هما مسوينه في قانون ياخذ الحق.. وإذا مو مسوين خطأ القانون يحكم.. وأنا متأكدة أنهم مو غلطانين“.

وكانت الفضالة قد أكدت في منشور عبر حسابها على ”سناب شات“، أنها ”تنازلت عن قضيتها ضد ثامر الشعيبي“، بعد أن علمت بأنه يعاني من ”مشكلة صحية“.

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وقالت: ”توني شفت بالإنستغرام مقطع أن ثامر مريض بالكبد ما دري بالكلية والله أعلم، واليوم طلع لي حكم مدني على قضيتهم اهو ورفيجه، وأنا يا ثامر أقولك الله يشافيك يا رب وكلمت محاميتي تسكر القضية وأتنازل عنها والله يشافيك ويشافي كل مريض“.

ولم تكشف الفضالة، تفاصيل حول قضيتها هذه، وإن كانت مرتبطة بالقضايا التي رفعتها ضد هيا الشعيبي أم لا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كشف الفنان ثامر الشعيبي، عن استدعائه للتحقيق على خلفية مشكلة بين شقيقته، وشخص آخر لم يسمّه.

واستنكر ثامر الشعيبي، عبر حسابه في ”سناب شات“ زجه بمشكلة تتعلق بشقيقته، مؤكدًا أن ”لا علاقة له بهذه المشكلة مطلقًا“، وأنه ”تم استدعاؤه إلى التحقيق رغم ذلك“.

وأوضح أن ”هناك مشكلة بين شقيقته هيا وأحد الأشخاص“، متابعًا: ”من غير ذكر أسامي، وللي عراسه بطحه يحسس عليها، أنا ش علي؟ أنا شكو، أنا مالي شغل، لكن حسبي الله ونعم الوكيل بكل ظالم“.

بدورها، خرجت الفنانة هيا الشعيبي، آنذاك، عبر حسابها في ”سناب شات“ لتؤكد أن ”هناك أشخاصًا قدموا شكوى بشقيقها لدى الجرائم الإلكترونية“.

ووجهت هيا حديثها لمقدم الشكوى، بالقول: ”إذا فيه مشكلة بيني وبين ناس وبيني وبين أحد، ليش تحطون أخواني بالنص، إلا ثامر عاد، اللي ماله شغل بأحد (..) كلكم (عارفين) ثامر، عمره ما ضر أحد، عمره ما شتم أحد (..) ليش حطيتوه بالنص“.

وكانت الفنانة إلهام الفضالة أعلنت في يوليو/ تموز الماضي، لجوءها للقضاء ورفع دعاوى ضد 3 مشاهير، قالت إنهم ”أساؤوا لها منذ إعلانها الزواج من الفنان شهاب جوهر“.

وأضافت آنذاك أنها ”وكلت المحامية مريم البحر لمقاضاة من أساؤوا لها؛ بسبب الهمز واللمز الذي حدث من بعض المشاهير في مواقع التواصل“، وأيضا ”بعض الأكاونتات المسيئة التي روجت“ ذلك.