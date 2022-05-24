فوز العتيبي لأحمد الموسى‎: "هواك بيتعبني"

وجهت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي رسالة إلى أحمد الموسى، بعد إعلان رغبته في العودة لها، مفادها بأنها لن تعود إليه.

وكان أحمد الموسى أعلن في فيديو عبر حسابه الشخصي على سناب شات رغبته في عدم تطليق فوز العتيبي.

ونفى أن يكون السبب في ذلك هو خوفه من مؤخر الصداق الذي يبلغ 500 ألف ريال، وفي الوقت ذاته أكد أنه في حال تمسكها بالطلاق لن يمانع.

ونشرت فوز العتيبي فيديو عبر سناب شات، تظهر خلاله مع أغنية المطربة المصرية ياسمين نيازي التي تقول فيها: ”وفر هواك علشان بجد ما يلزمنيش، كان ليا فيه ودلوقتي ماليش، ده هواك بيتعبني“.

وكتبت فوز العتيبي تعليقا على الفيديو قائلة: ”وفر حبك وهواك لفقيرات الكرامة اللي ما صدقوا شافوني رحت وتركتك علشان يركضون وراك“.

وكان أحمد الموسى هدد فوز العتيبي بلجوئه إلى ”بيت الطاعة“ من خلال فيديو نشره عبر حسابه على سناب شات قائلا: ”فيه ناس كتير يقولوا لي أدفع الـ 500 ألف، للمعلومية أنا ما زلت أريدها ترجع، لكن هذا الشيء من طرفها، ما أتوقع أحد يدفع لشخص ما يريده.. أصلاً العقد واضح وموجود بيت الطاعة، الحمد لله حكوماتنا حاطة بيت الطاعة، في حال المرأة ما تبي ترجع لزوجها يسقط عنها كل حقوقها وأتوقع الكل يعرف ذلك“.

وكانت ”العتيبي“ قد خرجت في مقطع فيديو، معلنة أنها ”لم تنفصل عن أحمد الموسى“، مبدية استغرابها من طلبات الارتباط بها والزواج من قِبل بعض الأشخاص، مشيرةً إلى أنها لن تخجل حال انفصالها من إعلان ذلك للمتابعين.

ووجّهت العتيبي، رسالة إلى الأشخاص الذين قالت إنها تلقت منهم طلبات بالزواج، قائلة: ”تكلمت في هذا الموضوع من قبل، وللحين ما توقف، أقسم بالله لو مثلًا أنفصل، سأتكلّم رسمي وأقول، أنا ما أستحي، هذا شيء عادي وطبيعي“.

وواصلت رسالتها بالقول: ”الله يرزقكم زوجات صدق أحسن مني بمليون مرة، بس يعني خلاص تكفون“.

وأعادت الصفحات المعنية بأخبار المشاهير، نشر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، وتفاعل معه المتابعون، وليخرج بعدها أحمد الموسى بفترة وجيزة ويعلن انفصاله عنها.