عمرو واكد يثير الجدل بتغريدة "مسيئة".. وأديب يشن هجومًا لاذعًا

أثار الفنان المصري المقيم بالولايات المتحدة عمرو واكد حالة واسعة من الجدل والاستياء بعد تغريدة عدها البعض مسيئة لنساء مصر.

وكان واكد كتب على حسابه في موقع تويتر تغريدة ساخرة، اعتبرت مسيئة للنساء اللواتي يؤيدن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحذفها في وقت لاحق بعدما أثارت ضجة واسعة.

وفي تعقيبه على الجدل الدائر بسبب التغريدة، شن الإعلامي المصري عمرو أديب هجوما لاذعا على واكد، خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر.

وقال أديب: ”عمرو واكد عنده عقدة اسمها السيسي.. هو بيكره عبد الفتاح السيسي.. ودي (هذه) نقطة لم يستطع تجاوزها حتى الآن، ليس هناك ما يمنع في أن تكون معارضًا، ولكن عمرو واكد ليس معارضًا بل شخص معقد.. عنده عقدة اسمها مصر.. فبعد ما كتب التويتة (القذرة)، أصدقاؤه من نفس التيار سألوه عن اللي كاتبه“.

عمرو اديب عن شتيمة ستات مصر: عمرو واكد أنت مت ده مش معارض ده معقد من مصر.. ومكانش سكران .. كمية الكره والحقارة بيخلوه غير متزن

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/ssWKmx8tIg #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/sVMAu3DyLB — الحكاية (@Elhekayashow) May 23, 2022

واعتبر أديب أن ما قام به ”عمرو واكد هو أسلوب الإخوان، الذي يتمثل في استخدام السباب والشتائم لإضعاف قيمة أي شخصية، عمرو واكد خاض في عرض سيدات مصر، وسيدات مصر خط أحمر“.

وفي وقت لاحق حذف عمرو واكد تغريدته، وقال في تغريدة جديدة: ”انا كتبت تويتة غلط ومسحتها وبعتذر لو ساء تعبيري واذا كنت جرحت اي مرأة سواء سيساوية او لا. الموضوع مالوش دعوة بالرأي. هو عيب صدر مني ومش كبير على اني اعتذر. وزي ما انا احتقر اسلوب التضليل المتعمد يبقى مش لازم اضلل وارمي ناس ظلم. دعم النظام شيء دنيء وايضا ما رميت به غيري غير اخلاقي“.

انا كتبت تويتة غلط ومسحتها وبعتذر لو ساء تعبيري واذا كنت جرحت اي مرأة سواء سيساوية او لا. الموضوع مالوش دعوة بالرأي. هو عيب صدر مني ومش كبير على اني اعتذر. وزي ما انا احتقر اسلوب التضليل المتعمد يبقى مش لازم اضلل وارمي ناس ظلم.

دعم النظام شيء دنيء وايضا ما رميت به غيري غير اخلاقي — Amr Waked (@amrwaked) May 23, 2022

يذكر أن القضاء المصري كان قد أيد في وقت سابق قرارًا بشطب الفنانين عمرو واكد، وخالد أبو النجا، من نقابة الممثلين.

وقضت محكمة القضاء الإداري المصرية، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، برفض الطعن المقدم من الفنانيْن على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية في الدعوى رقم 52538، التي رفعتها نقابة المهن التمثيلية المصرية برئاسة الفنان أشرف زكي، والتي طالبت فيها بشطب عمرو واكد وخالد أبو النجا، من نقابة الممثلين نهائيا.

وعُلل قرار النقابة آنذاك ”بسبب توقف الفنانيْن عن العمل بالتمثيل داخل مصر، وهذا ما يخالف نصًا المادة 6 من القانون رقم 35 لسنة 1978 بند 6 الخاص بنقابة المهن التمثيلية“.

وتشترط المادة بحسب قرار النقابة ”في من يقيد عضوًا عاملًا بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلًا بالمسرح أو السينما أو الموسيقى، وفقًا لما نصت عليه في المادة 2 من ذات القانون“.