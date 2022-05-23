نصرة الحربي تظهر بالحجاب مجددا.. هل تراجعت عن قرار خلعه؟

ظهرت الإعلامية السعودية نصرة الحربي، في فيديو نشرته حديثا على حسابها في ”سناب شات“ وهي مرتدية الحجاب مجددا، بعد أيام من خلعها له أمام مشاهديها.

وأشارت الحربي وقتها، إلى أنها غير محجبة في الأصل، وترتدي الحجاب على ”سناب شات“ فقط.

وبررت الحربي ارتداءها عودتها لارتداء الحجاب، بالقول “ إنها لن تستطيع أن تظهر في سناب شات إلا بالحجاب رغم أنها ستظل غير محجبة في حياتها الخاصة“.

وفي مقطعها المصور حديثا، استنكرت الإعلامية السعودية، الأسئلة التي تتلقاها من البعض حول أسباب خلعها للنقاب ثم الحجاب، مبدية انزعاجها من تلك الأسئلة مؤكدة أن خلعها للنقاب كان لأسباب خاصة.

وقالت الحربي في المقطع الذي تناقلته الحسابات المعنية بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها مطلقة وانفصلت عن زوجها منذ عامين كاملين وخطوة خلعها للنقاب كانت منذ أشهر فقط، نافية أن يكون السبب في ذلك هو الانفصال عن زوجها.

وتابعت الإعلامية السعودية: ”أنا شلت النقاب لأسباب خاصة وممكن تكون صح وممكن تكون غلط، ولكن أنا ما زلت أؤمن بالله أشوف الصح يبقى صح كيف ما كان سواءً بحجاب أو بنقاب أبو بدونهم فالصح هو صح“.

وكانت الإعلامية السعودية المثيرة للجدل، فاجأت متابعيها على ”سناب شات“ يوم 18 مايو الجاري بخلعها الحجاب أمامهم، مشيرة إلى أنها غير محجبة في الأصل، وترتدي الحجاب على ”سناب شات“ فقط.

وقالت: ”أنا إنسانة غير محجبة بالواقع، لكن كنت ألبسه على سناب علشان لا أستفز الرأي العام، ويهمني أنني أحترم الناس الذين يتابعونني، لكن من فترة والتعليقات بعضها فيها تنمر وتطفل على حياتي الشخصية“.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من خلعها للنقاب، حيث ظهرت في 10 فبراير الماضي في مقاطع فيديو بثتها عبر حسابها في ”سناب شات“، مكتفية بحجابها دون ”نقاب“، ولم تعلق حينها على تخليها عنه دون سابق إنذار خاصة وأنها سبق وأعلنت أنها ارتدت ”النقاب“ عن قناعة.

وكانت نصرة الحربي أعلنت عبر حسابها على ”سناب شات“ في سبتمبر عام 2018، زواجها، وحينها لم تظهر الإعلامية السعودية في منشور إعلان زواجها بوجهها أو وجه زوجها الذي حرصت على إخفاء هويته حينذاك.

وعقب الزواج بأشهر قليلة وتحديداً في مطلع عام 2019، أعلنت الحربي ارتداءها النقاب بشكل كامل وذلك في مقطع فيديو بثته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول علاقة النقاب والحجاب بالزواج، سبق وأن شددت نصرة الحربي، أن نقابها لا علاقة له مطلقا بزواجها، وكان قرارا شخصيا نابع منها عن اقتناع.