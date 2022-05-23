فنانون وإعلاميون وسياسيون في عزاء الراحل سمير صبري

شارك عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وكذلك بعض السياسيين في مصر، مساء الإثنين، في عزاء الفنان المصري الراحل سمير صبري، الذي أقيم بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد غرب القاهرة.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور مبكراً واستقبال المعزين من بينهم صديقته الفنانة يسرا وليلى علوي ونقيب الممثلين أشرف زكي.

وشهد العزاء حضور نادر للفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق والمرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012 أمام محمد مرسي.

كما شهد العزاء أول ظهور للفنانة المصرية سمية الخشاب بعد وفاة والدتها الشهر الماضي، كما حضرت الفنانة نبيلة عبيد التي ابتعدت خلال الفترة الأخيرة عن الأضواء .

وكان من بين الحضور الفنانين أحمد أدم وشريف منير وأشرف عبد الباقي وهاني شاكر وأحمد عبدالعزيز، وأشرف عبدالغفور وعمرو يوسف ومحمد محمود عبدالعزيز وشريف داغر والسوري جمال سليمان وآخرون.

كما حضرت الفنانات صابرين ولقاء سويدان، وبشرى، ورانيا فريد شوقي، وميرفت أبوعوف، ومادلين مطر، وهدى المفتي ميريت الحريري والراقصة دينا وغيرهن.

ومن الوسط الإعلامي، كانت في مقدمة الحضور بوسي شلبي، وعمرو الليثي، ومحمد الغيطي، وإيناس جوهر، وطارق علام وغيرهم.

وتوفي الفنان سمير صبري، يوم الجمعة الماضي، داخل أحد فنادق القاهرة، عقب خروجه من المستشفى بأيام، عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وشيعت الجنازة يوم السبت، وسط حشد واسع من الفنانين والإعلاميين، في الجنازة التي خرجت من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، غربي العاصمة المصرية القاهرة، ثم دفن في مثواه الأخيرة بمقابر أسرته في محافظة الإسكندرية.

واستطاع الفنان الراحل، الذي وُلد في 27 كانون الأول/ديسمبر عام 1936 في محافظة الإسكندرية، الجمع بين العمل الإعلامي والفني، وبرع في الإثنين معًا، ليعتبره زملاؤه في الوسطين النجم متعدد المواهب.

وعمل صبري في بداياته مذيعًا، إذ عمل في الإذاعة الإنجليزية، كما قدم العديد من البرامج التلفزيونية أبرزها: ”هذا المساء“ و“النادي الدولي“ مع بداية عمله الإعلامي الذي لم يتركه حتى وافته المنية.

وعقب بدايته في الإعلام، اتجه الفنان الراحل إلى التمثيل والغناء، ليسلك مشواره الفني الطويل، ويشارك في أكثر من 200 عمل فني تنوع ما بين السينما والدراما التلفزيونية والإذاعية والفوازير، وكذلك العمل المسرحي والغناء.