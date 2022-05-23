شقيق هيا الشعيبي يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف الفنان ثامر الشعيبي تفاصيل حالته الصحية في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، موجها الشكر لكل من دعا له بالشفاء.

وأعلنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة يوم الإثنين، تنازلها عن قضية رفعتها سابقا ضد مواطنها الفنان ثامر الشعيبي شقيق الفنانة هيا الشعيبي، وذلك بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وقال ثامر الشعيبي في الفيديو الذي نشره عبر سناب شات: ”بشكر كل الناس اللي دعت لي واللي تمنت لي الشفاء، بعمل ده علشان الناس اللي بتسأل إيش فيك“.

وكشف تفاصيل الوعكة التي تعرض لها قائلا: ”الموضوع وما فيه إني شخص متين، وزني زائد، علشان كده أصبت بالسكر والحالة زادت شوية، وأنا ما حافظت عليه بالشكل المضبوط“.

ووجه النصيحة لمتابعيه قائلا: ”انتبهوا للسكر، انتبهوا للناس اللي بتعاني، كنت غير ملتزم بالحقن.. ما تستهينوا بأي علاج تاخدوه، السكر أثر على وظائف الكلى، وصار عندي نقص في الدم وصار فيني طول الوقت أكون عطشان وغيره وغيره، لذلك بنصحكم حافظو على السكر، وده أنا راح أسويه، مو بالدايت القاسي لكن أحافظ عليه بأني آخد دوايا بانتظام، وآكل أكل صحي، ما أحرم نفسي من شيء، لكن المرة دي حاكل بإشراف طبي“.

وختم الفيديو قائلا: “ اللي حصل بعد اللي تعرضت له إن عيوني انتفخت، ومن دكتور السكر روحت عند دكتور الكلى، واتحركت بسرعة“.

وكانت الفضالة قد كشفت في منشور عبر حسابها على ”سناب شات“، أنها ”تنازلت عن قضيتها ضد ثامر الشعيبي“، بعد أن علمت بأنه يعاني من ”مشكلة صحية“.

وقالت: ”توني شفت بالإنستغرام مقطع أن ثامر مريض بالكبد ما دري بالكلية والله أعلم، واليوم طلع لي حكم مدني على قضيتهم اهو ورفيجه، وانا يا ثامر اقولك الله يشافيك يارب وكلمت محاميتي تسكر القضية وأتنازل عنها والله يشافيك ويشافي كل مريض“.

ولم تكشف الفضالة، تفاصيل حول قضيتها هذه، وإن كانت مرتبطة بالقضايا التي رفعتها ضد هيا الشعيبي أم لا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر العام 2021، كشف الفنان ثامر الشعيبي، عن استدعائه للتحقيق على خلفية مشكلة بين شقيقته، وشخص آخر لم يسمّه.

واستنكر ثامر الشعيبي، زجه بمشكلة تتعلق بشقيقته، مؤكدًا أن لا علاقة له بهذه المشكلة مطلقًا، وأنه تم استدعاؤه إلى التحقيق رغم ذلك.

وأوضح أن هناك مشكلة بين شقيقته هيا وأحد الأشخاص، متابعًا: ”من غير ذكر أسامي، وللي عراسه بطحه يحسس عليها، أنا ش علي؟ أنا شكو، أنا مالي شغل، لكن حسبي الله ونعم الوكيل بكل ظالم“.