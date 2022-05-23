بعد فسخ خطبتها.. جود عزيز تطمئن جمهورها على صحتها من داخل المستشفى

كشفت الفنانة الفاشينيستا السعودية جود عزيز، تفاصيل حالتها الصحية بعد دخولها المستشفى، وذلك بعد انفصالها عن الفنان الكويتي طلال باسم، بعد أشهر قليلة من إعلان ارتباطهما رسميًا.

وكانت جود عزيز قد نشرت يوم أمس الأحد، صورة لها على سرير الشفاء، بعد ساعات من إعلان طلال باسم، الانفصال عنها، وعلّقت عليها قائلة: ”الحمد لله يارب الحمد لله على كل حال وفي كل حين“.

وظهرت الفاشينيستا السعودية، يوم الإثنين، في فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ وهي على سرير داخل مستشفى، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية، وذلك ردا على سؤال إحدى متابعاتها.

وقالت في الفيديو: ”الشر ما يجيكم يا جماعة، أنا في المستشفى، شوي أصير زينة وبعدين أتعب بقوة، لكن التعب لما يجيني بقوة أنا بموت خلاص من وجع رجلي“.

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وأشارت جود عزيز، إلى أنها ”سقطت على الأرض، واصطدمت ركبتها بالطاولة بشدة“، موضحة أن ”الطبيب المعالج رأى أن تبقى بالمستشفى تحت الملاحظة لأنها لا تهتم بنفسها“.

وكان الفنان طلال باسم، نجل الفنان والمنتج باسم عبد الأمير قد أعلن الأحد، فسخ خطبته من ”جود“، بشكل مفاجئ بمنشور عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“.

وكتب الفنان الكويتي في منشوره: ”وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الحمد لله على قضاء الله وقدره، تم فسخ خطبتي الله يوفق الجميع“، دون ذكر التفاصيل.

في حين اكتفت جود عزيز، بنشر صور ومقاطع فيديو لها من داخل المستشفى وقد ظهرت مستلقية على السرير وهي تضع جهازا خاصا بقدمها وأنبوبا طبيا وريديا في يدها يستخدم لإدخال المحاليل الطبية والأدوية للجسم، وعلقت بالقول: ”الحمد لله يارب الحمد لله على كل حال وفي كل حين“.

ولم تشر الفاشينيستا السعودية، صراحةً إلى فسخ الخطوبة، في حين لمحت إلى ذلك بعبارة قالت فيها ”اللهم أحطنا دائماً بالصادقين الثابتين الذين هم أهل لحبنا ولعطائنا ويعز عليهم أن يمسنا أدنى أذى“.

وحذف الفنان طلال معظم الصور، التي تجمعه مع ”جود“ عبر حسابه على ”إنستغرام“، باستثناء بعض الصور المأخوذة من أعمال مسرحية مشتركة.

لكن ”جود“ لم تبادر باتخاذ ذات الخطوة، ولم يلغيا متابعة بعضهما بعضا كخطوة اعتاد عليها معظم المشاهير عند الانفصال.