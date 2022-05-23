بعد توقيفه بسبب بلاغ من طليقته شيرين عبد الوهاب.. إخلاء سبيل حسام حبيب

أمرت النيابة العامة في مصر، مساء اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل المطرب حسام حبيب، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه مصري (نحو 555 دولارا)، وذلك على ذمة قضية اتهامه بتهديد وسب وقذف طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وفي وقت مبكر من اليوم الإثنين، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المطرب حبيب، على خلفية بلاغ تقدمت به طليقته شيرين، اتهمته فيه بالتعدي عليها وعلى ابنتيها بالسب والشتم.

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وقدم الفانة شيرين بلاغها ضد المطرب حبيب في قسم شرطة مدينة الشيخ زايد غرب العاصمة المصرية القاهرة، طلبت خلاله بأخذ تعهد على طليقها بعدم التعرض لها ولبناتها.

وإثر البلاغ انتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة إلى منزل الفنانة شيرين عبدالوهاب القاطنة بدائرة القسم، لتتفاجأ القوة الأمنية بوجود المطرب حبيب داخل فيلا المدعية، وبسؤاله أنكر ادعاء طليقته، موضحًا أنه موجود بالفيلا بالاتفاق بينهما بسبب التحضير لعمل فني جديد.

وطلبت شيرين عبدالوهاب من القوة الأمنية تحرير محضر ضده، وأخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها ولبناتها، وهو ما تم قبل أن يمثل المتهم للتحقيق أمام النيابة، التي أخلت سبيله بعد ذلك بكفالة مالية.

وحول السلاح الناري، الذي ضبط مع حبيب، أوضح أنه مرخص ويسير به أحيانا ولم يحمله للتعدي على طليقته، وتحفظت النيابة على السلاح نتيجة انتهاء رخصته عقب فحصها، وواجهته بتهمة حيازة سلاح منتهية رخصته.

كانت شيرين عبدالوهاب قد أعلنت في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي انفصالها عن زوجها حسام حبيب، وظهرت بعدها حليقة الرأس في إشارة إلى معاناتها خلال فترة زواجها، ما أثار حينها حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والوسط الغنائي في مصر.

وكانت الفنانة شيرين متزوجة من الموزع الموسيقي مدحت خميس؛ ثم تزوجت من الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى في عام 2007، ولها ابنتان منه هما مريم وهناء، غير أنها انفصلت عنه في عام 2012، بعد زواج استمر 5 سنوات.

وتزوجت شرين عبد الوهاب في أبريل/نيسان 2018 من المطرب حسام حبيب، ولم يحضر حفل الزفاف سوى أفراد العائلة آنذاك، قبل أن تُعلن طلاقها منه في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.