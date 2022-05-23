إلهام الفضالة تتنازل عن قضيتها ضد شقيق هيا الشعيبي

أعلنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة يوم الإثنين، تنازلها عن قضية رفعتها سابقا ضد مواطنها الفنان ثامر الشعيبي شقيق الفنانة هيا الشعيبي.

وكانت تربط الفنانتين علاقة صداقة طويلة، قبل أن تتصاعد الأزمة بينهما وتنقطع العلاقات منذ إعلان الفضالة زواجها من الفنان شهاب جوهر.

وأكدت ”الفضالة“ في منشور عبر حسابها على ”سناب شات“، أنها ”تنازلت عن قضيتها ضد ثامر الشعيبي“، بعد أن علمت بأنه يعاني من ”مشكلة صحية“.

وقالت: ”توني شفت بالإنستغرام مقطع أن ثامر مريض بالكبد ما دري بالكلية والله أعلم، واليوم طلع لي حكم مدني على قضيتهم اهو ورفيجه، وانا يا ثامر اقولك الله يشافيك يارب وكلمت محاميتي تسكر القضية وأتنازل عنها والله يشافيك ويشافي كل مريض“.

ولم تكشف ”الفضالة“، تفاصيل حول قضيتها هذه، وإن كانت مرتبطة بالقضايا التي رفعتها ضد هيا الشعيبي أم لا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر العام 2021، كشف الفنان ثامر الشعيبي، عن استدعائه للتحقيق على خلفية مشكلة بين شقيقته، وشخص آخر لم يسمّه.

واستنكر ثامر الشعيبي، عبر حسابه في ”سناب شات“ زجه بمشكلة تتعلق بشقيقته، مؤكدًا أن ”لا علاقة له بهذه المشكلة مطلقًا“، وأنه ”تم استدعاؤه إلى التحقيق رغم ذلك“.

وأوضح أن ”هناك مشكلة بين شقيقته هيا وأحد الأشخاص“، متابعًا: ”من غير ذكر أسامي، وللي عراسه بطحه يحسس عليها، أنا ش علي؟ أنا شكو، أنا مالي شغل، لكن حسبي الله ونعم الوكيل بكل ظالم“.

بدورها، خرجت الفنانة هيا الشعيبي، آنذاك، عبر حسابها في ”سناب شات“ لتؤكد أن ”هناك أشخاصًا قدموا شكوى بشقيقها لدى الجرائم الإلكترونية“.

ووجهت ”هيا“ حديثها لمقدم الشكوى، بالقول: ”إذا فيه مشكلة بيني وبين ناس وبيني وبين أحد، ليش تحطون أخواني بالنص، إلا ثامر عاد، اللي ماله شغل بأحد (..) كلكم (عارفين) تامر، عمره ما ضر أحد، عمره ما شتم أحد (..) ليش حطتوه بالنص“.

وكانت الفنانة إلهام الفضالة قد أعلنت في تموز/ يوليو العام 2021، لجوءها للقضاء ورفع دعاوى ضد 3 مشاهير، قالت إنهم ”أساؤوا لها منذ إعلانها الزواج من الفنان شهاب جوهر“.

وأضافت آنذاك أنها ”وكلت المحامية مريم البحر لمقاضاة من أساؤوا لها؛ بسبب الهمز واللمز الذي حدث من بعض المشاهير في مواقع التواصل“، وأيضا ”بعض الأكاونتات المسيئة التي روجت“ ذلك.

ورافق إعلان الفنانة إلهام الفضالة، انفصالها عن الإعلامي خليل التميمي، عام 2021، عقب زواج دام 18 عاما، وارتباطها بمواطنها الفنان شهاب جوهر، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسبب ذلك بتصاعد الخلافات بينها وبين الفنانة هيا الشعيبي، التي دعت طليق الفضالة، إلى إكمال مسيرته وعدم الالتفات خلفه.

وتواصل الخلاف بين الفنانتين ليصل إلى حد تبادل الاتهامات والتلميحات ووصل الأمر إلى القضاء والمحاكم.

وفي شهر رمضان، ظهرت هيا الشعيبي، في منزل طليق إلهام الفضالة، موثقة اجتماع عائلتيهما على مائدة الإفطار، في مقطع فيديو نشرته على حسابها في موقع ”سناب شات“.

وظهرت الشعيبي، في مقطع الفيديو وهي تشكر التميمي، على حُسن ضيافته، داعية ”الله ألا يفرق شمل عائلتيهما ولا يفكك علاقتهما الجيدة والأخوية، وتتكرر مائدة الإفطار التي جمعت الأسرتين سنوياً“.

وجاء اجتماع العائلتين عقب إعلان الفنانة إلهام الفضالة، خلال استضافتها وزوجها في برنامج ”مراحل“ للإعلامي السعودي علي العلياني رفض الصلح مع الشعيبي بشكل قاطع.