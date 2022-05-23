مناشدات للسلطات البحرينية بسرعة علاج الفنانة وفاء مكي

ناشد فنانون وإعلاميون خليجيون، السلطات البحرينية للتحرك العاجل بشأن الفنانة وفاء مكي، التي تعاني من ورم، وتحتاج لعملية مستعجلة لاستئصال هذا الورم الذي كشفت الفنانة وفاء مؤخرا عن إصابتها به.

وأطلق الفنانون من مملكة البحرين ودول الخليج الأخرى نداء لوزارة الصحة والإعلام والجهات المعنية للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الفنانة، وإجراء العمل الجراحي لها؛ والذي تأجل بسبب الضغط على المستشفى المقرر إجراء العملية لها به.

وتداول الفنانون مقطع فيديو للفنانة وفاء، أكدت فيه أنها ”لن تستطيع إجراء العملية حاليا؛ بسبب الضغط على مستشفى السلمانية في العاصمة المنامة، وقد تقرر إجراء العملية في شهر يونيو/ حزيران المقبل بالرغم من أنها تحتاج إلى عمل جراحي سريع“.

وأضافت بأن ”الطبيبة أبلغتها بأنها ستحاول أن تقدم موعدها في حال تراجع أحد المرضى الذين يسبقونها أو قرر تأجيل عمليته“.

ودعا الفنان الكويتي داوود حسين الديوان الملكي ووزيرة الصحة البحرينية ووزير الإعلام للالتفات إلى وضع الفنانة وفاء مكي، والسعي لإجراء عملية جراحية عاجلة لها؛ نظرا لوضعها الحرج.

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ووجهت الفنانة البحرينية شيماء سبت نداء إلى المسؤولين في بلادها، قائلة: ”مسؤولينا الكرام في البحرين الحبيبة انتو دوم ذخر وعزوة وماتقصرون معانا، الفنانة البحرينية #وفاء_مكي تحتاج إلى عملية استئصال ورم بأسرع وقت ممكن، أرجو إلى من بيده الأمر الإسراع في هذا الإجراء لإنقاذ حياتها“.

مسؤلينا الكرام في #البحرين الحبيبة انتو دوم ذخر وعزوة وماتقصرون معانا الفنانة البحرينية #وفاء_مكي تحتاج الى عملية استئصال ورم بأسرع وقت ممكن ارجو الى من بيده الامر الاسراع في هذا الاجراء لانقاذ حياتها#وزارة_الصحة pic.twitter.com/VQIGJPReWq — شيماء سبت // Shaima Sabt (@shaimasabt) May 23, 2022



وقالت الفنانة البحرينية ريم أرحمة: ”وفاء مكي حالتها مستعجلة بسبب ورم وتحتاج عملية استئصال، أتمنى ياخذون إجراءات سريعة في علاجها وعدم التأجيل أكثر بيكون في خطورة عليها … دعواتكم“.

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كما ناشد الإعلامي الكويتي مفرح الشمري السلطات البحرينية لإنقاذ حياة الفنانة وفاء، قائلا: ”المسؤولين الكرام في مملكة البحرين الشقيقة أنتم دوم ذخر وعزوة وما تقصرون مع فنانيكم، الفنانة البحرينية وفاء مكي قدمت الكثير للساحة الفنية البحرينية، تحتاج إلى عملية استئصال ورم بأسرع وقت ممكن لإنقاذ حياتها“.

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المسؤلين الكرام في مملكة البحرين الشقيقة

انتم دوم ذخر وعزوة

وماتقصرون مع فنانيكم

الفنانة البحرينية وفاء مكي

قدمت الكثير للساحة الفنية البحرينية

تحتاج الى عملية استئصال ورم بأسرع وقت ممكن لانقاذ حياتها..#مفرح الشمري pic.twitter.com/eBvJHzw006 — مفرح الشمري بومحمد (@MefrehS) May 23, 2022

وكانت الفنانة وفاء مكي قد أعلنت قبل أسبوع إصابتها بورم من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على ”إنستغرام“، ظهرت فيها وهي مستلقية على السرير داخل إحدى المستشفيات، وعلقت عليها بعبارة: ”دعواتكم استئصال ورم“.

وعقب يومين، نشرت الفنانة البحرينية صورة أخرى وقد بدت بوجه شاحب، وقدمت الشكر لكل من سأل عنها، مشيرة إلى أنها ”لم تجري العملية بعد، وأنها تنتظر نتائج الفحوصات“.

ويذكر أن الفنانة وفاء أصيبت منتصف العام الماضي بفيروس ”كورونا“، والذي تسبب في وصولها لحالة صحية صعبة، أدخلت على إثرها إحدى مستشفيات المملكة حتى تعافت تماما.