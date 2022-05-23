القبض على حسام حبيب بعد بلاغ من طليقته شيرين عبدالوهاب

ألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على المطرب حسام حبيب، طليق المطربة شيرين عبدالوهاب؛ على خلفية بلاغ تقدمت به ضده، اتهمته فيه بالتعدي عليها وعلى ابنتيها بالسب والشتم.

وبحسب موقع القاهرة 24 المحلي، فقد تقدمت شيرين ببلاغ ضد زوجها السابق حسام حبيب بقسم شرطة مدينة الشيخ زايد غرب العاصمة المصرية القاهرة، طلبت خلاله بأخذ تعهد على طليقها بعدم التعرض لها ولبناتها.

وفي التفاصيل، تلقى مأمور قسم الشيخ زايد استغاثة من المطربة شيرين عبدالوهاب؛ خشية من التعرض للأذى وبناتها من طليقها ومواطنها الفنان حسام حبيب.

وانتقلت قوة أمنية من قسم ثان الشيخ زايد إلى فيلا المطربة شيرين عبدالوهاب القاطنة بدائرة القسم، لتتفاجأ القوة بتواجد الفنان حسام حبيب داخل فيلا المدعية، وبسؤاله أنكر ادعاء طليقته، موضحا أنه متواجد بالفيلا بالاتفاق بينهما بسبب التحضير لعمل فني جديد.

وطلبت شيرين عبدالوهاب من القوة الأمنية تحرير محضر ضده، وأخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها ولبناتها، وبالفعل تم تحرير المحضر وأخذ التعهد.

وفي وقت سابق، كان المنتج الفني ومنظم الحفلات، يوسف دندش، أعلن عن عودة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، لطليقها الفنان حسام حبيب، وذلك على هامش حضوره إحدى الفعاليات الفنية بمصر.

وأوضح دندش في تصريح لصحيفة ”المصري اليوم“، أنه اتصل هاتفيا بشيرين عبدالوهاب، وأن من قام بالرد على الهاتف طليقها حسام حبيب.

وبارك دندش لشيرين وحسام على عودتهما، واصفا إياهما بالصديقين المقربين، متمنيا لهما السعادة.

وأثار خبر عودة النجمين لبعضهما البعض جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة وأن خبر انفصالهما تصدر ”التريند“ لأسابيع؛ وذلك بسبب إزالة شيرين عبدالوهاب لشعرها عقب الطلاق، وتصريحات الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بأن شيرين تعرضت لأذى من طليقها، تلك التصريحات التي تسببت في حالة تعاطف ودعم كبيرين من الجمهور للنجمة المصرية.

لكن الفنانة شيرين عبدالوهاب نفت لاحقا عودتها لحسام حبيب في تغريدة عبر حسابها على تويتر، محذرة من ترويج الشائعات حول حياتها الخاصة، وإلا ستتخذ الإجراءات القانونية.