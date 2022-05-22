زفاف المطربة بوسي على مصفف شعر شهير

احتفلت المطربة المصرية بوسي، مساء الأحد، بحفل زفافها على مواطنها مصفف الشعر هشام ربيع، وذلك في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

وأحيت الراقصة الاستعراضية دينا، الحفل وبحضور أسرة العروسين وعدد من زملائها في الوسط الفني في مصر، من بينهم محمد فؤاد وخالد سليم وحكيم.

كما حضر الفنانون، ريم البارودي وميريهان حسين ومنى عبد الغني وأحمد خالد صالح ومحمد لطفي وإسماعيل فرغلي وشريف باهر والإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد وآخرون.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع، عدة صور وفيديوهات وكذلك بث مباشر وثق حفل الزفاف.

ويعد هذا هو الزواج الثاني للمطربة بوسي، بعد انفصالها عن زوجها الأول متعهد الحفلات المصري ومدير أعمالها السابق فطين سعيد.

وكانت بوسي قد أثارت الجدل في سبتمبر من عام 2015، بعد إعلان انفصالها من زوجها على الهواء مباشرة أثناء تسجيلها حلقة العيد في برنامج ”معكم“ مع مواطنتها الإعلامية منى الشاذلي.

وذكرت بوسي حينها خلال الحلقة، أن سبب انفصالها هو خيانة زوجها لها، مشيرةً إلى أن الانفصال عن زوجها جاء قبل ساعات من الحلقة التي أذيعت حينها مع منى الشاذلي ما أصاب الأخيرة بالصدمة.

وقالت المطربة المصرية في اللقاء الذي أعلنت فيه انفصالها، إن ما يهما الآن هو ابنها من زوجها السابق.

وحول سبب الطلاق، كشفت بوسي في لقاءات أخرى، إنها ضبطت زوجها يخونها مرتين الأولى مع فتاة داخل غرفة النوم، وحاولت ضربها لكنه منعها.

وأشارت في تصريحات صحفية سابقة، إلى أنها طلبت الطلاق من زوجها السابق ووجهت له السباب عقب ضبطه يخونها في المرة الأولى، لافتةً إلى أنه في المرة الثانية ضبطته عندما راقبته واكتشفت خيانته من خلال رسالة ورقية كانت بقميصه وكانت تحتوي على عبارات غرامية موجهة له من سيدة.

يذكر أن بوسي طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية ”أبيع الدنيا“، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع ”يوتيوب“.