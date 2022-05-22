وفاة "ميس.تيك" أحد أبرز وجوه فنون الشارع في باريس عن 66 عامًا

توفيت ”ميس.تيك“ التي بدأت رسومها المثيرة تظهر في حي مونمارتر في باريس منتصف الثمانينيات، وجعلتها رائدة في فنون الشارع الفرنسي، عن 66 عامًا، على ما أفادت عائلتها لوكالة ”فرانس برس“، الأحد.

ونشأت راضية نوفات، المولودة لأب تونسي، وأم من النورماندي، (غرب فرنسا) في الشوارع الضيقة القريبة من كاتدرائية القلب الأقدس، حيث بدأت رسم شعارات تحررية.

وقالت عائلتها إنها ”توفيت بسبب مرض غير محدد“.

وخلال مقابلة مع وكالة ”فرانس برس“، العام 2011، صرّحت هذه الفنانة صاحبة الشعر الأسود الجميل، على غرار بطلات رسومها: ”جئت من مسرح الشارع، وأحببت فكرة الفن في الشارع“.

وتابعت: ”في البداية، قلت لنفسي سأنظم قصائد، وبعد ذلك نحتاج إلى صور مع هذه القصائد، وبدأت برسم البورتريهات الذاتية، ثم اتجهت نحو رسم نساء أخريات“.

وسرعان ما عُرضت أعمالها في صالات عرض في فرنسا والخارج، كما تم الحصول على بعضها من صندوق باريس للفن الحديث التابع لمتحف ”فيكتوريا أند ألبرت ميوزيوم“ في لندن، وفق موقعها الإلكتروني.

ولفتت ”ميس.تيك“ أيضًا انتباه السلطات الأمنية بسبب شكاوى تتعلق بتشويه ممتلكات عامة، ما أدى إلى القبض عليها، في العام 1997، وكانت محببة لماركات أزياء لفترة وجيزة، مثل كينزو، ولوي فويتون.