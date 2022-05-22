طلال باسم يعلن فسخ خطوبته من جود عزيز

أعلن الفنان الكويتي طلال باسم، نجل الفنان والمنتج باسم عبد الأمير، اليوم الأحد، فسخ خطوبته من الفنانة والفاشنيستا السعودية جود عزيز، بعد أشهر قليلة من إعلان ارتباطهما رسميًا.

وأكد الفنان الكويتي فسخ خطوبته بشكل مفاجئ بمنشور عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“.

وجاء في المنشور: ”وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، الحمد لله على قضاء الله وقدره، تم فسخ خطوبتي الله يوفق الجميع“، دون ذكر التفاصيل.

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في حين اكتفت جود عزيز، بنشر صور ومقاطع فيديو لها من داخل المستشفى وقد ظهرت مستلقية على السرير وهي تضع جهازاً خاصاً بقدمها وأنبوبا طبيا وريديا في يدها يستخدم لإدخال المحاليل الطبية والأدوية للجسم.

وعلقت بالقول: ”الحمد لله يارب الحمد لله على كل حال وفي كل حين“.

ولم تشر ”جود“ صراحةً إلى فسخ الخطوبة، في حين لمحت إلى ذلك بعبارة قالت فيها ”اللهم أحطنا دائماً بالصادقين الثابتين الذين هم أهل لحبنا ولعطائنا ويعز عليهم أن يمسنا أدنى أذى“.



وحذف الفنان ”طلال“ معظم الصور التي تجمعه مع ”جود“ عبر حسابه على ”إنستغرام“، باستثناء بعض الصور المأخوذة من أعمال مسرحية مشتركة.

لكنها لم تبادر باتخاذ ذات الخطوة، ولم يلغيا متابعة بعضهما بعضا كخطوة اعتادها معظم المشاهير عند الانفصال.

وكان الثنائي قد أعلنا في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، خطبتهما رسميا بعد أشهر من تداول أنباء عن وجود علاقة بينهما لظهورهما المتكرر سويا.

ووثق الثنائي آنذاك، عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي صورا أظهرت ارتداءهما خواتم الخطبة، دون الكشف عن تفاصيل بشأن موعد زفافهما.

وكانت جود عزيز قد نشرت حينها مقطع فيديو لها برفقة طلال باسم، يعود تاريخه إلى شهر تموز/ يوليو من عام 2021، أشارت إلى أنه أول لقاء جمعها به.

والفنان طلال باسم، من مواليد شهر أيلول/سبتمبر عام 2000، بدأ مسيرته الفنية منذ سنوات الطفولة، وتحديدا في عام 2008، وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، وهو شقيق الفنان الشاب فهد باسم.

ومن أبرز أعماله ”بنات الروضة“، ”رصاصة رحمة“، ”أميمة في دار الأيتام“، ”الملكة“، ”زوارة الخميس“، ”مجموعة إنسان“، ”أمينة حاف“، ومسلسل ”جنيَة“، مسلسل ”ناطحة سحاب“.

وجود عزيز، فنانة وفاشنيستا سعودية، ولدت في آب/ أغسطس عام 2000، اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحظى بمتابعة 1.5 مليون عبر حسابها في ”إنستغرام“.

وشاركت الفنانة الشابة في عدة أعمال درامية وأبرزها المسلسل السعودي ”العاصوف“ في جزئه الثاني، كما شاركت في المسلسل الكويتي ”جنيَة“.