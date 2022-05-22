نجل خالد سامي: حالة والدي الصحية مستقرة

شهدت الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي تطورا جديدا بعد التدهور الشديد الذي شهدته خلال الأشهر الماضية، في حين روجت شائعات خلال الفترة الماضية حول وفاته وهذا ما نفاه نجله تركي.

وأكد نجل الفنان السعودي استقرار حالته الصحية وخروجه قريبا من العناية المركزة، معلنا مقاضاة مروجي هذه الشائعات.

وكتب تركي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأحد، أعلنَ من خلالها تحسن في الحالة الصحية لوالده قائلا ”الحمدلله حالة أبوي اليوم مستقرة، عندي إحساس كبير إني برجع أسمع صوته قريبا“.

وأعلنَ في أحدث تغريدات دأب على نشرها لكشف تفاصيل أزمة والده الصحية، عبر حسابه في ”تويتر“، أنه ”قدم بلاغا بمروجي شائعة وفاة والده، وسيتابع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وأنه تم تصوير كلام مروجي الشائعة ورفع ذلك للنيابة العامة“.

وشدد على أنه ”الوحيد المعني بنقل كل ما يتعلق بأزمة والده الصحية“، لافتا إلى أن ”الغرض من الشائعة تخويف الناس فقط“.

وسبق أن كشف تركي عن أن والده نقل مجددا للعناية المركزة، في مستشفى الحرس الوطني في السعودية ،إثر توقف قلبه عن العمل، وأفاد بأن ”حالة والده الصحية تحسنت بعد دخوله العناية المركزة، وبدأ الأطباء في تخفيف الأكسجين قليلا عنه، وأن والده أوصاه قبل دخوله في غيبوبة، تعريف الناس بحالته الصحية أوّلا بأول، حرصا منه على جمهوره“.

ويعاني خالد سامي من أزمة صحية بدأت عقب إجراء عملية زراعة كبد، إذ إن الوضع الصحي تفاقم وجرى نقله إلى المستشفى، ثم دخل في غيبوبة قبل عدة أشهر توقف خلالها قلبه مرتين عن العمل لدقائق قبل أن ينعشه الأطباء.

وفي وقت سابق، كشف تركي خالد سامي عن صورة لوالده وهو داخل العناية المركزة، نشرها عبر حسابه في ”تويتر“، وظهر فيها الفنان السعودي وهو يرقد على سرير الشفاء، وظهر جزء من جسده وآخر من وجهه حيث طالت لحيته، كما ظهرت بعض الأجهزة التي يستخدمها الأطباء في حالته الصحية.

يذكر أن الفنان خالد سامي تعرض لبضع انتكاسات صحية، أدخلته المستشفى في عام 2021، ليبدأ رحلة طويلة من العلاج، وعاود الفنان السعودي الدخول للمستشفى في مطلع 2021، بعد أن كان يقضي فترة استجمام بعد إجراء عملية زراعة كبد بمستشفى الحرس الوطني في الرياض.