منى عراقي تثير الجدل بنشر فيديو للراحل سمير صبري

أثارت الإعلامية منى عراقي الجدل، بنشرها مقطع فيديو للفنان الراحل سمير صبري، أثناء تواجده في فندق الماريوت الذي توفي فيه يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز ”83“ عاما.

وظهرت عراقي بالفيديو مع الفنان الراحل حيث كان يرتدي ملابس ثقيلة، وعندما بدأت بمحاولة غناء أغنيته الشهيرة ”حلوة الدنيا سكر“ طالبة منه مشاركتها الغناء أجابها بـ“لا“ طالبا منها عدم التصوير قائلا ”مش عاوز أتصور يا منى“.

ونشرت عراقي المقطع على صفحتها على فيسبوك، معلقة ”كنت اخر شخص قابل الفنان سمير صبري بس ما كانش شايف الدنيا سكر.. لروحك السلام.. سكر حلوه الدنيا سكر الدنيا سكر.. الله يرحمك“.

وأثار المقطع الجدل وسط تعليقات رأت بأن الفيديو قد يكون آخر ظهور مصور للراحل، فيما عبر البعض عن انزعاجهم لنشر الفيديو خاصة أن الفنان الراحل كان رافضا لتصويره.

وبعد هذا الجدل، قالت الإعلامية المصرية في تصريحات أدلت بها لوسائل إعلام محلية إن الفيديو تم تصويره بالفعل في غرفته المطلة على الحديقة بفندق الماريوت الذي توفي فيه، وذلك بعد خروجه من المستشفى.

وأشارت إلى أن هدف الزيارة هو تصوير برنامج يروي فيه سمير صبري قصصه مع الفنانين وقصصا من حياته الفنية.

وأكدت أن الهدف من الفيديو، كان عمل برومو للبرنامج على نفس الأغنية ”حلوة الدنيا سكر“، إلا أن الفنان الراحل لم يكن يريد تصوير ذلك بهدف عدم الكشف عن اسم البرنامج.

وشارك حشد واسع من الفنانين والإعلاميين، السبت، في تشييع جنازة الفنان المصري الراحل سمير صبري، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، غربي العاصمة المصرية القاهرة.

ونقل الجثمان من مستشفى العجوزة بمحافظة الجيزة المصرية، إلى مسجد الشرطة، وعقب انتهاء الصلاة توجهت جنازة الفنان الراحل إلى مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية، حيث ووري الثرى إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وكان من بين الحضور لفيف من نجوم الفن والإعلام في مصر، على رأسهم مجلس نقابة المهن التمثيلية ممثلًا بالنقيب أشرف زكي، وكل من نهال عنبر ومنير مكرم وباقي أعضاء المجلس.

كما حضر الجنازة العديد من الفنانات المصري منهن سميرة أحمد، هاني رمزي، ليلى علوي، أحمد السقا، إلهام شاهين، فيفي عبده، ميرفت أمين، داليا البحيري، نادية الجندي، غادة إبراهيم، يسرا، لوسي، ودنيا سمير غانم ودرة وآخرون.

وشهدت مراسم التشييع حضور كل من المخرج خالد جلال، السيناريست عمرو محمود ياسين، المنتج أسامة الشيخ، وغيرهم من الوسط الفني، بالإضافة إلى الإعلاميين محمود سعد، بوسي شلبي، ورامي رضوان وآخرين.