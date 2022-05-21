كم يبلغ سعر خاتم نجلاء الودعاني؟

تصدرت خبيرة الموضة ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية نجلاء الودعاني، الترند بعد الكشف عن خاتم خطبتها الذي قدر ثمنه بـ 170 ألف ريال سعودي، وهو من مجوهرات تيفاني.

ونشرت الودعاني صورا للخاتم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“، وكتبت عليها: ”وحتى لو بعد عمر أبيه شي يكون فنتج جميل وهالشي اللي خلانا نختار تيفاني، أول دار مجوهرات تصنع خاتم خطوبة لأكثر من 130 سنة.. قلتلكم أحب القصص ورا تفاصيلي الخاصة“.

ونشرت أحد الحسابات المهتمة بالمجوهرات صورة الخاتم وكتب عليها ”ما شاء الله تبارك الله خاتم نجلاء الودعاني من تيفاني، ألماس أصفر (فانسي)، وهو من أندر وأفخم أنواع الألماس في العالم، قصة الألماس كوشن، وسعره 172 ألف ريال“.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور الخاتم عبر وسم #خاتم_نجلاء_الودعاني، معلنين انبهارهم بالخاتم الفريد.

وكتبت لمياء البراهيم على تويتر: “ بمناسبة زواج نجلاء الودعاني وأننا بويكند وزواجات حبيت أنها عملت ملكة وزواج في يوم واحد مع حبايبها وتكلفت في شي ثمين ويبقى هو خاتم الزواج والذي يعد تحفة فنية وقيمة مالية باهظة وشي يستاهل يدوم ويتوارث، أحسن من حفلات مستهلكة ومزعجة يعمها النفاق الاجتماعي وعاقبتها غالبا ديون“.

بمناسبة زواج #نجلاء_الودعاني وأننا بويكند وزواجات

حبيت أنها عملت ملكة وزواج في يوم واحد مع حبايبها وتكلفت في شي ثمين ويبقى هو خاتم الزواج والذي يعد تحفة فنية وقيمة مالية باهظة وشي يستاهل يدوم ويتوارث

احسن من حفلات مستهلكة ومزعجة يعمها النفاق الاجتماعي وعاقبتها غالبا ديون — د.لمياء البراهيم (@DrLalibrahim) May 20, 2022

وكتب حساب باسم رزان: ”خاتم نجلاء الودعاني بيوم زواجها ماشاءالله يهبللللللللللل بشكل مو عادي“

خاتم نجلاء الودعاني بيوم زواجها ماشاءالله يهبللللللللللل بشكل مو عادي💘💘💘💘! — razan (@Need21_) May 20, 2022

احتفلت خبيرة الموضة ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية نجلاء الودعاني، يوم الخميس، بخطبتها على اللاعب عبدالرحمن الدخيل.

ونشرت المشهورة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ بعض مظاهر الحفل الذي حضره الأهل والأصدقاء المقربون.

كما تداول ناشطون على تويتر، صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها من حفل خطوبة الودعاني والدخيل.

واستقبلت نجلاء الودعاني العديد من برقيات التهنئة والمباركة من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي متمنين لها السعادة مع خطيبها.

وعبدالرحمن الدخيل هو لاعب كرة قدم سعودي، بدأ حياته الكروية في النادي العربي، ثم انتقل بعدها إلى نادي الحزم في عام 2017، ثم أعير إلى نادي التقدم في عام 2019، كما أنه لعب بعدة نوادٍ أخرى من بينها الهلال السعودي.