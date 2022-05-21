محمود المهدي يعلن زواجه من منة عرفة

أعلن الممثل المصري الشاب محمود المهدي عن زواجه من مواطنته الفنانة منة عرفة، مشيرا إلى أنه تم الزفاف في حفل اقتصر على الأهل فقط.

وكان المهدي قد أعلن مؤخرا عن عودته لزوجته الفنانة منة عرفة، التي عقد عليها وطلقها مرتين قبل أن يتم الزفاف.

ونشر محمود المهدي صورة تجمعه بمنة عرفة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وعلق قائلا: ”الحمد لله تم الجواز والدخلة والفرح كان صغير ومقتصر على الأهل فقط، ومنشرناش صور الفرح عشان حياتنا الخاصة هتكون خاصة بينا فقط حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا“.

وكان المهدي أعلن طلاقة من منة عرفة في مارس الماضي، للمرة الثانية خلال 4 أشهر، ليعلن مؤخرا عودتهما عبر خاصية ”الإستوري“ في حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، إذ كتب “الحمد لله أنا ومنة رجعنا ولا عزاء للحاقدين”.

وكان الطلاق الثاني الذي وقع في أول شهر مارس الماضي، أثار حالة من الجدل بين الثنائي والفنان المصري محمد نجاتي على خلفية مشاركة منة عرفة في مشهد جريء مع الأخير في أحد الأعمال الفنية، وهو الأمر الذي رفضه المهدي وهاجم نجاتي وعددا من الفنانين على رأسهم النقيب أشرف زكي.

ودخلت الفنانة إلهام شاهين على خط الأزمة، بعدما هاجمت محمود المهدي بسبب تصريحاته التي انتقد فيها المشاهد الجريئة في السينما، ليبدأ التلاسن بين الثنائي، ليرد الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين ويصف المهدي بـ“النكرة“، فأعلن المهدي مقاضاته أمام المحاكم المصرية، وبعدها أعلن طلاقه من منة عرفة ليكون الطلاق الثاني.

وخرجت الفنانة الشابة منة عرفة قبل أسبوع، وكشفت أن الطلاق بينها وبين محمود المهدي لم يقع رسميا، مشيرة إلى أنهما منفصلان لكنهما لم يتطلقا حتى الآن.

وعن أسباب الانفصال، أشارت منة عرفة إلى أن الانفصال بسبب تصريحاته الإعلامية التي ورطتها في أزمات مع بعض الفنانين، مشيرة إلى أنه ليس معنى أنها زوجته أن تكون معه في كل الأعمال التي تشارك فيها.

يشار إلى أن الطلاق الأول بين الثنائي، كان في الـ9 من نوفمبر 2021 الماضي، عندما أعلنت الفنانة الشابة خبر الانفصال، لكن بعد 48 ساعة عاد الثنائي والتأم من جديد، فيما تم الطلاق الثاني في الأول من مارس/آذار الماضي.