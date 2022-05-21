غادة إبراهيم تهاجم إلهام شاهين في جنازة سمير صبري

أثارت الفنانة المصرية غادة إبراهيم أزمة خلال حضورها جنازة مواطنها الفنان الراحل سمير صبري، متهمة الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي بمنعها من ركوب الحافلة الخاصة بنقل الفنانين من مسجد الشرطة الذي أقيمت فيه الجنازة إلى المقابر بمحافظة الإسكندرية.

وروت غادة إبراهيم تفاصيل الأزمة في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها همت بركوب الحافلة المخصصة لنقل الفنانين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد إلى المقابر في الإسكندرية، لمرافقة جثمان الفنان الراحل، لتتفاجأ بالإعلامية بوسي شلبي التي نادتها باسمها الحقيقي ”إلهام شلبي“، والفنانة إلهام شاهين التي أشارت إليها بـ ”إلهام بنت عفاف“، تمنعانها من الركوب.

وقالت: ”واحدة متعرفش ربنا قالوا الفنانين هيركبوا الباص وراء الجثمان أنا إسكندرانية ومعايا عربيتي بس قولت نروح كلنا سوا، أول ما جيت أركب قالت الباص اكتمل خلاص ومفيش حد يركب، إلهام بنت سعاد… إلهام شلبي، الله ينتقم منها هي وإلهام بنت عفاف“.

وأضافت: ”حسبي الله ونعم الوكيل فيهما، منهم لله، ليه يمنعوني أودع صديق ليا؟ أنا جاية الجنازة صايمة“، وتحدثت عن إلهام شاهين قائلة: ”متعرفش ربنا حسبي الله ونعم الوكيل، انتي متعرفيش يعني إيه حرمة ميت“.

وشارك حشد واسع من الفنانين والإعلاميين، اليوم السبت، في تشييع جنازة الفنان المصري الراحل سمير صبري، من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، غربي العاصمة المصرية القاهرة.

ونقل الجثمان من مستشفى العجوزة في محافظة الجيزة المصرية إلى مسجد الشرطة، وعقب انتهاء الصلاة توجهت جنازة الفنان الراحل إلى مسقط رأسه في محافظة الإسكندرية، حيث ووري الثرى إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

وكان من بين الحضور لفيف من نجوم الفن والإعلام في مصر، على رأسهم مجلس نقابة المهن التمثيلية ممثلًا بالنقيب أشرف زكي، وكل من نهال عنبر ومنير مكرم وباقي أعضاء المجلس.

كما حضر الجنازة العديد من الفنانات والفنانين، منهم سميرة أحمد، هاني رمزي، ليلى علوي، أحمد السقا، إلهام شاهين، فيفي عبده، ميرفت أمين، داليا البحيري، نادية الجندي، غادة إبراهيم، يسرا، لوسي، ودنيا سمير غانم ودرة وآخرون.

وشهدت مراسم التشييع حضور كل من المخرج خالد جلال، السيناريست عمرو محمود ياسين، المنتج أسامة الشيخ، وغيرهم من الوسطين الفني والإعلامي.