صدم 4 أشخاص بسيارته.. القبض على الفنان المصري مصطفى هريدي

أوقفت السلطات المصرية، اليوم السبت، الفنان المصري مصطفى هريدي؛ بعد تسببه في إصابة 4 أشخاص صدمهم بسيارته في مدينة الشيخ زايد غرب العاصمة القاهرة.

وباشرت النيابة العامة في محافظة الجيزة المصرية، التحقيق مع الفنان لسماع أقواله وشهود الإثبات، حول الواقعة، وطلبت من الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الحادث؛ للوقوف على ملابساته.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الفنان مصطفى هريدي، فوجئ أثناء سيره بسيارته بسرعة، بمطب صناعي، وقبل أن يتمكن من تهدئة سرعته اصطدم بسيارة أمامه؛ ما أسفر عن تهشم السيارة من الخلف، وإصابة مستقليها الأربعة، وهم: ”عبدالله. م“، بكسر في الجمجمة، و“عبدالله. س“ بكسر في الفقرتين الثالثة والرابعة، و“بلال .م“ بكسر في الحوض، و“باسم. أ“، بكسر في الذراع وخدوش.

كما تعرض هريدي نتيجة الحادث لإصابة في الوجه، وتم إسعافه، وانتقل ليمثل للتحقيق أمام النيابة العامة.

بدورها، أمرت النيابة بعرض السيارتين في الحادث على مهندس فني لفحصهما وكتابة تقرير واف عنهما، وإجراء تحليل مخدرات للفنان مصطفى هريدي.

وخلال أقواله أمام النيابة، أكد مصطفى هريدي في التحقيقات، أنه لم يقصد أن تصطدم سيارته بسيارة المجني عليهم، قائلًا إنه ”كان في منطقة زايد 2000، وأثناء سيره بسيارته فوجئ بسيارة فاصطدم بها من الخلف دون قصد“.

ومصطفى هريدي، ممثل مصري ولد في 8 ديسمبر 1975، اكتشفه الفنان هشام عباس وشارك معه في كليب ”أمي الحبيبة“، ثم شارك في أول عمل سينمائي له مع الفنان عادل إمام في فيلم ”التجربة الدانماركية“ عام 2003، ليشارك بعدها العديد من الأعمال.

ومن أبرز أعماله في السينما أفلامه مع الفنان عادل إمام، من خلال فيلمي“السفارة في العمارة“ عام 2005 و“مرجان أحمد مرجان“ عام 2007، وهو الفيلم الذي زاد من شهرة مصطفى هريدي بشكل كبير.

ولم يقدم مصطفى هريدي، أعمالا سينمائية فقط، بل شارك في عدد من الإعلانات، وكذلك مسرحية ”بودي جارد“ لمدة 5 سنوات مع الفنان عادل إمام أيضا.