تشييع جنازة الفنان المصري سمير صبري بحضور نجوم الفن والإعلام

شارك حشد واسع من الفنانين والإعلاميين، اليوم السبت، في تشييع جنازة الفنان المصري الراحل سمير صبري، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، غربي العاصمة المصرية القاهرة.

ونقل الجثمان من مستشفى العجوزة بمحافظة الجيزة المصرية، إلى مسجد الشرطة، وعقب انتهاء الصلاة توجهت جنازة الفنان الراحل إلى مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية، حيث ووري الثرى إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وكان من بين الحضور لفيف من نجوم الفن والإعلام في مصر، على رأسهم مجلس نقابة المهن التمثيلية ممثلًا بالنقيب أشرف زكي، وكل من نهال عنبر ومنير مكرم وباقي أعضاء المجلس.

كما حضر الجنازة العديد من الفنانات المصري منهن سميرة أحمد، هاني رمزي، ليلى علوي، أحمد السقا، إلهام شاهين، فيفي عبده، ميرفت أمين، داليا البحيري، نادية الجندي، غادة إبراهيم، يسرا، لوسي، ودنيا سمير غانم ودرة وآخرون.

وشهدت مراسم التشييع حضور كل من المخرج خالد جلال، السيناريست عمرو محمود ياسين، المنتج أسامة الشيخ، وغيرهم من الوسط الفني، بالإضافة إلى الإعلاميين محمود سعد، بوسي شلبي، ورامي رضوان وآخرين.

وتوفي الفنان سمير صبري، يوم أمس الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عقب خروجه من المستشفى بأيام، عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وكان جثمان الفنان الراحل قد نقل أمس من غرفته بأحد فنادق القاهرة، إلى مستشفى العجوزة، وتم وضعه بثلاجة الموتى، حيث قضى الجثمان الساعات الماضية، لحين إنهاء إجراءات الدفن.

واستطاع الفنان الراحل، الذي وُلد في 27 كانون الأول/ديسمبر عام 1936 في محافظة الإسكندرية، الجمع بين العمل الإعلامي والفني، وبرع في الإثنين معًا، ليعتبره زملاؤه في الوسطين الفني والإعلامي النجم متعدد المواهب.

وعمل صبري في بداياته مذيعًا، إذ عمل في الإذاعة الإنجليزية، كما قدم العديد من البرامج التلفزيونية أبرزها: ”هذا المساء“ و“النادي الدولي“ مع بداية عمله الإعلامي الذي لم يتركه حتى وافته المنية.

وعقب بدايته في الإعلام، اتجه الفنان الراحل إلى التمثيل والغناء، ليسلك مشواره الفني الطويل، ويشارك في أكثر من 200 عمل فني تنوع ما بين السينما، والدراما التلفزيونية، والإذاعية، والفوازير، وكذلك العمل المسرحي، والغناء.