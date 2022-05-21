كارداشيان تتلقى 80 رسالة تهديد بالقتل من مجهول

ذكرت تقارير صحفية، أن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان تقدمت للمحكمة بطلب للحصول على أمر تقييدي بعد أن أرسل لها رجل لم تقابله مطلقًا ”تهديدات متعددة بالقتل“ في البريد.



وأشار موقع ”تي ام زد“ المختص بالمشاهير إلى أن محامي كارداشيان ”شون هولي“ قدم الطلب للمحكمة الإثنين الماضي لإصدار أمر وقائي بعد أن بدأ رجل في إرسال رسائل تهديد إلى منزل النجمة وعناوين عملها.

وذكرت صحيفة ”مترو“ البريطانية في تقرير نشرته، اليوم السبت، أن الرسائل التي بلغ مجموعها أكثر من 80 رسالة ، تضمنت تهديدات بالقتل ضد كارداشيان وأطفالها الأربعة فيما كشفت النجمة أن الرسائل تضمنت أيضا ”إشارات جنسية مزعجة عنها“.

وقال الصحيفة، إن كارداشيان ذكرت أن الرجل هددها بقتلها وبقتل أطفالها وأدلى أيضًا بادعاءات كاذبة حول علاقة حميمية معها.

وبحسب وثائق المحكمة، قالت كارداشيان إنها تلقت في 25 نيسان/أبريل خطابًا في أحد مكاتبها التجارية يحتوي على تهديد بوجود قنبلة.

وكشف الصحيفة، أن كارداشيان طلبت من المحكمة عبر محاميها التأكد من أن الرجل لن يتصل مرة أخرى بها وأن يتم إجباره على البقاء بعيدا عنها وعائلتها بمسافة لا تقل عن 100 متر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في نهاية الأسبوع الجاري، ستتواجد عائلة كارداشيان في إيطاليا للاحتفال بالزفاف الثالث بين شقيقتها كورتني كارداشيان وترافيس باركر.

ومن المتوقع أن تستمر الاحتفالات أربعة أيام بحضور كارداشيان وعدد من أفراد أسرتها وأصدقائها إلى جانب أطفالها الأربعة.

وفي أوائل العام الجاري أعلنت كارداشيان عن حصولها على طلاقها رسمياً من زوجها ومواطنها المغني كانيي وست، في جلسة حضرتها افتراضياً أمام محكمة في لوس أنجلوس بحضور محامي طليقها الذي لم يعترض على الطلاق بتاتاً.

وكانت كارداشيان قد كشفت في تصريحات سابقة بعض أسباب طلبها الطلاق قائلةً: ”لفترة طويلة كنت أفعل ما يُسعد الآخرين، وقررت في السنتين الماضيتين أن أُسعد نفسي، وهذا حقاً شعور جيد حتى رغم حدوث تغيرات وتسبّبه في طلاقي“.

وأضافت: ”أعتقد أن من المهم أن يكون الإنسان صريحاً مع ذاته حول ما يُسعده، وأنا اخترت نفسي من الجيد أن تختار نفسك سأقضي أربعينياتي في إسعاد نفسي، سآكل جيداً، سأمارس الرياضة، سأستمتع بوقتي، وسأمضي الكثير من الوقت مع أطفالي والذين يسعدونني“.